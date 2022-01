Hyundai presenta al CES 2022 l’innovativo modulo robotico Plug & Drive

La flessibilità di guida di PnD può anche personalizzare il trasporto pubblico per soddisfare esigenze individuali molto specifiche, come un modulo di mobilità personale che si collega a una navetta madre per la maggior parte del suo viaggio, ma che può staccarsi per l’ultimo miglio così da portare l’occupante direttamente alla destinazione finale.

Al CES 2022, Hyundai ha presentato un totale di quattro modelli di concept applicativi che utilizzano una piattaforma modulare PnD, tra cui Personal Mobility, Service Mobility, Logistics Mobility e L7, che si inseriscono tutti in un ecosistema di Mobility of Things (MoT) senza limiti.

Il concept Personal Mobility è un’applicazione basata su piattaforma dotata di quattro moduli PnD da 5,5 pollici. Con una larghezza di 133 cm, una lunghezza di 125 cm e un’altezza di 188,5 cm, questo Purpose-Built Vehicle (PBV) offre la mobilità dell’ultimo miglio per un singolo passeggero. È configurato per utilizzare lo spazio in modo efficiente applicando un metodo di apertura e chiusura rotativo e il funzionamento è governabile con un joystick intelligente installato sul lato destro del sedile senza bisogno di volante o pedale.

I concept Service Mobility e Logistics Mobility utilizzano la stessa piattaforma, che misura 130 cm di larghezza per 110 cm di lunghezza e 180 cm di altezza, con spazio di stoccaggio che si apre e si chiude come un cassetto. Service Mobility può essere utilizzato per diverse applicazioni, come il trasporto dei bagagli degli ospiti negli hotel, e Logistics Mobility per il trasporto di merci dai magazzini.

Il concept L7 offre un’estrema mobilità con un modulo PnD ingrandito da 12 pollici. Simile al concept Personal Mobility, il sedile ruota in modo che il passeggero possa salire e scendere facilmente e può essere controllato liberamente con un joystick.