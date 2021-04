Hyundai presenta nuova Kona N: un vero SUV sportivo

Hyundai ha presentato Nuova Kona N, un suv compatto ad alte prestazioni che combina performance esaltanti a un’equilibrata esperienza di guida quotidiana. Nuova Kona N è il primo suv ad entrare a far parte della gamma del brand N, mettendo per la prima volta insieme le caratteristiche di Nuova KONA alle prestanti funzionalità di guida specifiche dei modelli N.

Kona N combina l’esperienza di guida divertente di un’auto sportiva con la versatilità di un suv: i clienti apprezzeranno il suo potente powertrain e il sound emozionante, beneficiando al contempo delle sue dimensioni e della praticità, perfette per la vita urbana di tutti i giorni, oltre ai numerosi sistemi di sicurezza.

Il suv sportivo Hyundai è stato sviluppato per offrire ai clienti prestazioni senza compromessi in linea con la filosofia “Fun-to-Drive” del brand N, insieme ai valori fondamentali di un vero suv come comfort, praticità e sicurezza. L’ultimo membro della gamma N è dotato di un motore 2.0 T-GDI a quattro cilindri con 280 CV e offre una curva di potenza piatta, insieme un design sportivo altamente distintivo. Diverse caratteristiche ispirate al motorsport contribuiscono a un’esperienza di guida dinamica a tutto tondo, tra cui cerchi in lega forgiati da 19 pollici, sedili sportivi speciali e un sound emozionante. Il cambio a doppia frizione a 8 rapporti (N DCT) conferisce un carattere ancora più sportivo e ad alte prestazioni.

Per incarnare la filosofia dei prodotti N con i suoi tre pilastri, “tenuta in curva”, “sportiva per tutti i giorni” e “performance da gara”, Nuova Kona N è dotata di una gamma di funzionalità ad alte prestazioni ottimizzate per massimizzare le performance in curva come il differenziale a slittamento limitato a controllo elettronico (e-LSD) e le diverse modalità dell’Electronic Stability Control (ESC). Il Traction Mode garantisce la massima trazione in una varietà di condizioni stradali, mentre il sistema N Grin Control offre cinque modalità di guida come sugli altri modelli N (Eco, Normal, Sport, N e Custom) che permettono all’auto di adattarsi a tutte le esigenze. Infine, funzionalità come Launch Control o Creep Off garantiscono elevate capacità in pista.

Il look esprime chiaramente potenza e divertimento alla guida combinando il design moderno di Nuova KONA con il linguaggio audace e dinamico dei modelli N. Con una lunghezza di 4.215 mm, una larghezza di 1.800 mm e un’altezza di 1.565 mm, la vettura è 10 mm più lunga di Nuova KONA, esattamente quanto il nuovo allestimento sportivo N Line del modello, e il passo di 2.600 mm rimane invariato. La capacità del bagagliaio da 361 litri di consente una vasta gamma di attività all’aperto. Progettati con particolare attenzione alla massima riduzione del peso e a un’elevata resistenza, i cerchi in lega forgiati da 19 pollici donano ancora più carattere e un aspetto molto sportivo.

Il design esterno presenta elementi con esclusivi dettagli rossi in puro stile Hyundai N. La combinazione tra i rivestimenti in tinta carrozzeria e le ruote da 19 pollici donano a Kona N un aspetto ampio e sicuro. Allo stesso tempo, i parafanghi in tinta carrozzeria enfatizzano il volume muscoloso del suv compatto, dandole una maggiore presenza su strada. Un design esclusivo della griglia anteriore, con un disegno dedicato, il logo N integrato e la firma luminosa aggressiva di nuova KONA, completano un aspetto frontale di grande impatto. Il logo Hyundai colorato in dark satin grey è stato spostato verso il basso dal cofano per fare scendere ulteriormente il punto focale anteriore.

Lateralmente, la silhouette sportiva è enfatizzata da una ridotta altezza da terra. Diversi altri dettagli di design indicano che si tratta di un modello Hyundai N ad alte prestazioni, inclusi gli esclusivi cerchi in lega N con finitura dark satin grey, le pinze dei freni rosse, un logo N sul coprimozzo delle ruote e un’esclusiva minigonna con un profilo rosso e il logo N.

Al posteriore domina il grande spoiler a doppia ala sul tetto, fornendo l’equilibrio necessario per rendere l’auto ancora più stabile in strada. I clienti noteranno anche l’iconica terza luce di stop triangolare. La linea rossa e due grandi terminali di scarico sottolineano ulteriormente lo spirito volto alle prestazioni.

Per il lancio di Nuova Kona N, Hyundai ha sviluppato un nuovo colore per la carrozzeria – Sonic Blue – con tonalità tra il bianco e il grigio chiaro, colorato con il Performance Blue. Sonic Blue è stato sviluppato per essere ottimizzato su un suv, pur facendo riferimento al colore Performance Blue dedicato alle Hyundai ad alte prestazioni, e crea un contrasto perfetto con gli altri elementi di design in rosso, grigio scuro e nero lucido, conferendo al modello Kona N un nuovo look sportivo. Kona N è disponibile anche in Performance Blue, un’esclusiva dei modelli N.