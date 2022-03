Hyundai rinnova la partnership con Healthy Seas

L’evento che ha dato il via alla partnership si è tenuto a Itaca (Grecia) ed è stato il progetto più ampio di Healthy Seas fino ad oggi in termini di impatto ambientale positivo e di coinvolgimento delle comunità. Grazie a quarantacinque partecipanti, venti sommozzatori e quindici organizzazioni, sono state pulite quattro spiagge e due baie, e recuperate cinque tonnellate di reti fantasma, trentadue tonnellate di metallo e trentanove tonnellate di rifiuti plastici, compresi centocinquanta sacchi di perline di polistirolo espanso.

Hyundai ha continuato a sostenere le spedizioni subacquee di recupero delle reti fantasma di Healthy Seas a Ijmuiden nei Paesi Bassi, sull’isola italiana di Lampedusa, a Newcastle nel Regno Unito, sull’isola tedesca di Norderney e a Tossa de Mar in Spagna. Settantadue subacquei volontari sono stati coinvolti in tutte le attività di pulizia, contribuendo a recuperare più di settantotto tonnellate di rifiuti sotto forma di reti fantasma, gabbie per granchi e aragoste, piombo e altri rifiuti marini.

I risultati del 2021 hanno creato un precedente in una partnership che continuerà per un altro anno. Nel 2022, Hyundai e Healthy Seas consolideranno la loro collaborazione e ne amplieranno la portata organizzando tre grandi operazioni di pulizia, che includeranno il primo progetto non europeo della partnership: un’attività di recupero di reti fantasma in Corea del Sud.

Oltre a proseguire con le attività di pulizia, nel 2022 la collaborazione si impegnerà a sensibilizzare un numero ancora maggiore di persone sul tema dell’inquinamento marino in tutto il continente. Cinque attività educative si svolgeranno quest’anno, aiutando le giovani generazioni a capire il loro ruolo fondamentale nella lotta all’inquinamento degli oceani e mostrando loro strategie per vivere in modo più sostenibile.