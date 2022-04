Hyundai: Steven Gerrard e i BTS insieme per “Goal of the Century”

Come parte del lancio globale, Hyundai ha rilasciato un film manifesto e uno spot televisivo internazionale con la leggenda del calcio Steven Gerrard e la pop band di fama mondiale BTS, per condividere l’ambizione di unire il mondo attraverso il calcio e incoraggiare il supporto universale a un futuro sostenibile. Il programma della campagna fa parte della mission di Hyundai per raggiungere la carbon neutrality entro il 2045, neutralizzando le emissioni di CO2 in tutte le sue fasi di produzione e di funzionamento.

“La campagna Goal of the Century mira ad unire il mondo nel segno della sostenibilità, ispirata dal puro valore dello spirito di squadra e dello stare insieme generati dall’amore universale per il calcio”, ha affermato Thomas Schemera, Global Chief Marketing Officer e Head of Customer Experience Division di Hyundai Motor Company. “In Hyundai, continueremo a impegnarci per essere di aiuto concreto all’umanità in un momento in cui è più importante che mai unirsi per un futuro di benessere solido e duraturo per il nostro pianeta”.

Per promuovere la campagna Goal of the Century, Hyundai ha presentato il Team Century, un nuovo gruppo di ambassador che sosterrà diversi progetti di sostenibilità ambientale e sociale per tutto il 2022. L’ex giocatore della nazionale inglese Steven Gerrard guiderà il Team Century, affiancato dai BTS, da Nadia Nadim, calciatrice rifugiata afgana e ambasciatrice danese dell’UNESCO, dallo stilista americano Jeremy Scott, dall’artista italiano contemporaneo Lorenzo Quinn e dal robot Spot di Boston Dynamics. Inoltre, Hyundai svelerà quattro ambasciatori locali nei prossimi mesi.

“Come padre di quattro figli, uno dei grandi obiettivi della mia vita è proteggere il mondo per le generazioni future. Quindi, sono felice e orgoglioso di far parte di questo viaggio insieme a Hyundai”, ha dichiarato la leggenda del calcio e capitano del Team Century Steven Gerrard. “Come capitano del Team Century, voglio dare l’esempio come ho fatto ai miei tempi come giocatore e attualmente come allenatore. Voglio ispirare le persone a fare del loro meglio ogni giorno. So che il calcio ha il potere di muovere le persone e aiutarle a unirsi per raggiungere il nostro obiettivo di un pianeta sostenibile, che ci riguarda tutti”.

In linea con il messaggio della campagna, Hyundai prevede di fornire veicoli eco-friendly per i giocatori delle squadre nazionali, i VIP e i funzionari durante la FIFA World Cup 2022. Sarà la prima volta in cui veicoli eco-friendly saranno inclusi nella flotta ufficiale di un evento FIFA World Cup 2022. Su un totale di 592 veicoli, oltre il 50% delle autovetture e alcuni dei veicoli commerciali, saranno modelli eco-friendly, tra cui Hyundai IONIQ 5, SANTA FE Hybrid ed Elec City Bus. Inoltre, da luglio a settembre, saranno organizzati test drive dei veicoli eco-friendly di Hyundai in diverse località internazionali.

Hyundai collaborerà con FIFA anche per l’evento Hyundai Goal of the Century Pledge, in cui i fan potranno contribuire con un loro personale impegno ecologico in base al numero di gol segnati dalla loro squadra del cuore. L’evento si terrà sul sito ufficiale della FIFA da luglio a dicembre. Hyundai continuerà a supportare l’agenda per la sostenibilità della FIFA e la sua visione di una “Fully Carbon Neutral World Cup” attraverso varie attività nei mesi a venire.