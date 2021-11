Hyundai svela il concept SEVEN

Hyundai ha presentato SEVEN, il nuovo concept SUEV (Sport Utility Electric Vehicle) svelato all’AutoMobility 2021 di Los Angeles.

Questo concept innovativo per la categoria dei SUV elettrici sarà esposto nello stand Hyundai del LA Convention Center dal 19 al 28 novembre, insieme ad altri modelli leader del segmento come IONIQ 5 e XCIENT Fuel Cell. Dopo la concept 45 nel 2019 e Prophecy nel 2020, il prototipo SEVEN apre un nuovo capitolo per il brand IONIQ, la famiglia di Hyundai dedicata ai veicoli elettrici a batteria (BEV). Queste innovazioni uniche di design e tecnologia danno priorità ai valori del cliente piuttosto che agli standard industriali. SEVEN è anche una chiara rappresentazione dell’impegno di Hyundai per la neutralità carbonica entro il 2045.

Il concept SEVEN è costruito sulla piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) di Hyundai, un’architettura dedicata ai veicoli elettrici a batteria (BEV). Il passo lungo della E-GMP e il pavimento piatto della piattaforma rendono possibile una classe completamente nuova di veicoli che offre nuove esperienze ai clienti.

SEVEN presenta una silhouette aerodinamicamente pura che si discosta istintivamente da un tipico SUV. Il bordo basso anteriore del cofano, la linea continua e aerodinamica del tetto, e il passo allungato comunicano una chiara rottura con i tradizionali SUV alimentati da motori a combustione interna. Il volume puro delle forme minimal di SEVEN contrasta con la posizione dominante e imponente, e la presenza robusta.

A supporto della forte presenza su strada di SEVEN ci sono le ruote dotate di Active Air Flap integrati, che si aprono o si ritirano a seconda della necessità di raffreddamento dei freni o di riduzione della resistenza aerodinamica. Anche nell’oscurità della notte, SEVEN è facilmente riconoscibile dalle luci Parametric Pixel tipiche di IONIQ, che forniscono una Welcome Light Sequence all’avvio.

La priorità del design degli interni di SEVEN risiede nell’innovazione dello spazio, che offre ai clienti una maggiore libertà come mai vista prima. Il passo della SEVEN raggiunge i 3,2 metri, grazie allo spunto progettuale di spingere le ruote verso l’esterno per estendere il più possibile il passo.

Il pavimento piatto permette a Hyundai di esplorare un’alternativa alla tradizionale disposizione delle fila di sedili, creando un layout interno più fluido. Le Pillarless Coach Doors offrono un’entrata in grande stile, rivelando un interno accogliente con una dimensione di spazio completamente nuova. La linea slanciata del tetto, il passo lungo e il pavimento piatto che si estende fino alla terza fila aprono nuove opportunità per arredare l’interno come un lounge premium.

Il sedile del conducente è dotato di una leva di comando retrattile che si nasconde quando non viene utilizzata. Senza la necessità del consueto equipaggiamento di guida, l’abitacolo ultrasottile e gli schermi integrati creano un’esperienza simile a un salotto. La disposizione dei sedili è diversa da quella dei SUV tradizionali, con poltrone lounge girevoli e un sedile a panca curvo.

Grazie alla sua versatile piattaforma E-GMP, SEVEN sarà in grado di fornire un’eccezionale autonomia di guida e una capacità di ricarica ultra-veloce, offrendo un’esperienza di guida su misura per le esigenze del cliente. In una situazione reale, con un caricatore da 350 kW, SEVEN è in grado di caricare dal 10% all’80% in circa 20 minuti. Il concept è anche progettato per raggiungere un target di autonomia di oltre 480 km.