Hyundai svela IONIQ 6: streamliner 100% elettrica

Hyundai svela il design essenziale, filante e senza tempo dell’attesissima IONIQ 6, il secondo modello della gamma IONIQ di veicoli interamente elettrici del brand.

Hyundai IONIQ 6 mostra un design etico e unico grazie all’efficienza energetica e all’uso di materiali sostenibili. Il design di IONIQ 6 è stato fin dall’inizio incentrato sulle persone, con lo spazio interno sviluppato contemporaneamente alle forme esterne. Sono stati compiuti sforzi per massimizzare e ottimizzare gli interni, ampliando la parte anteriore e quella posteriore, ottenendo una silhouette streamliner unica e interni spaziosi.

IONIQ 6 ha un coefficiente di resistenza aerodinamica bassissimo, pari a soli 0,21, grazie al frontale basso, ai deflettori d’aria attivi nella parte anteriore, ai passaruota ridotti e ai sottili specchietti laterali digitali (opzionali). Contribuiscono ulteriormente alla distintiva attitudine aerodinamica di IONIQ 6 lo spoiler ispirato a un’ala ellittica con appendice aerodinamica, la leggera struttura posteriore che richiama la coda di una barca e le prese d’aria laterali integrate nel paraurti posteriore. Anche sotto la vettura, lo sforzo per ottenere una migliore aerodinamica è evidente nella copertura completa del sottoscocca, nei deflettori ottimizzati e nella riduzione dello spazio dei passaruota.

L’abitacolo cocoon-shaped di IONIQ 6, avvolgente e accogliente, funge sia da comodo rifugio sia da spazio personale, ricco di funzioni pratiche e di materiali sostenibili per supportare un’esperienza di mobilità e uno stile di vita consapevoli ed ecologici.

La Dual Color Ambient Lighting illumina gli interni di IONIQ 6, permettendo ai clienti di scegliere tra uno spettro di 64 colori e sei temi a doppio colore sviluppati da esperti per aiutare i conducenti e i passeggeri a sentirsi rilassati e a proprio agio. La modalità Speed Sync Lighting aggiunge emozione all’esperienza di guida modificando la luminosità dell’illuminazione interna in base alla velocità del veicolo. Le Interactive Pixel Lights a quattro punti posizionate sul volante consentono una facile comunicazione tra il veicolo e il conducente.

L’eliminazione dei pulsanti dalle portiere anteriori ha permesso di ricavare più spazio per muoversi e per riporre gli oggetti. Gli inserti trasparenti sulla finitura della plancia, sulla tasca porta-oggetti delle portiere e sulla copertura inferiore della console accentuano ulteriormente il senso di spaziosità.

In linea con il tema Ethical Uniqueness di IONIQ 6 e ispirandosi ai consumatori di oggi attenti all’ambiente, i progettisti hanno utilizzato materiali sostenibili all’esterno, tra cui una vernice a pigmenti ricavata da pneumatici fuori uso riciclati per alcuni rivestimenti esterni e una vernice a pigmenti di carbone di bambù per la carrozzeria.

Anche gli interni di IONIQ 6 sono rivestiti con materiali e colori sostenibili. A seconda dell’allestimento, questi possono includere pelle trattata ecologicamente (sedili), tessuto PET riciclato (sedili), pelle trattata ecologicamente TPO (cruscotto), tessuto bio PET (headliner), vernice bio derivata da oli vegetali (pannelli porta) e moquette in tessuto derivato dal riciclo delle reti da pesca – quest’ultima è una novità assoluta per la gamma IONIQ.

L’anteprima mondiale di IONIQ 6 si terrà a luglio, quando Hyundai rivelerà tutti i dettagli delle caratteristiche, specifiche tecniche e tecnologie avanzate dell’Electrified Streamliner.