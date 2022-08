I feature phone rinascono: il Nokia 8210 4G e il 5710 XpressAudio in vendita da oggi in Italia

Disponibili da oggi, gli eleganti Nokia 8210 4G e Nokia 5710 XpressAudio di HMD Global, la casa dei telefoni Nokia, cavalcano il ritorno del feature phone, offrendo un modo alternativo per staccare la spina dalla cultura dell’always on. E con il revival della moda anni ‘90, questi iconici dispositivi arrivano nel momento perfetto.

I feature phone sono tornati in auge negli ultimi anni: si dice che una persona su dieci e possieda uno. Inoltre, le vendite di questi dispositivi hanno raggiunto 1 miliardo di dollari nel primo trimestre di quest’anno, rappresentando il 16% delle vendite totali di telefoni cellulari del periodo a livello globale. L’esperto di tecnologia e recensore Ernest Doku, con oltre 15 anni di esperienza nel settore, attribuisce questa recente tendenza al fatto che le persone desiderano “incrollabile qualità e semplicità sopra ogni altra cosa dalla loro tecnologia”.

Il Nokia 5710 XpressAudio è un feature phone innovativo con auricolari wireless integrati che, quando non vengono utilizzati, sono alloggiati sotto un elegante e robusto cursore sul retro del telefono, risparmiando spazio in tasca, evitando di chiedersi dove siano finiti e consentendoti di ricaricarli in movimento. Il design è elegante – disponibile nelle combinazioni di colori bianco/rosso e nero/rosso – , con auricolari wireless compatibili con lo smartphone se si desidera passare da un dispositivo all’altro. I tasti musicali dedicati facilitano la riproduzione, il lettore MP3 integrato memorizza migliaia di brani e la radio FM wireless ti tiene aggiornato a casa o in viaggio.

La batteria da 1450 mAh offre un’autonomia di conversazione e di riproduzione ancora maggiore e dura per settimane in standby. La qualità delle chiamate è garantita dalla cancellazione del rumore ambientale e dal supporto VoLTE per una voce chiara anche in ambienti affollati.

Nokia 5710 XpressAudio è disponibile da oggi al prezzo di €89,99.

Anche il Nokia 8210 4G è stato ripensato per un pubblico moderno, un classico senza tempo per gli amanti del retrò. E’ l’accessorio di moda che resisterà alla prova del tempo. Il suo design leggero e compatto è dotato di un’enorme batteria che assicura conversazioni più lunghe e settimane di standby, in modo che gli utenti possano chiamare, inviare messaggi e andare offline in tutta tranquillità.

L’ultimo nato della famiglia “Originals” si ispira al classico feature phone, ma è ora dotato di funzioni contemporanee come il lettore MP3 (scheda MicroSD venduta separatamente), la fotocamera e l’interfaccia utente ingrandita, che lo rendono più semplice e facile da usare.

Il Nokia 8210 4G è ricco di funzioni, tra cui il lettore MP3 integrato, la radio FM wireless e via cavo e la fotocamera per immortalare i momenti più belli della vita.

Il Nokia 8210 4G è disponibile da oggi nei colori blu, rosso e sabbia al prezzo di 79,99 euro.