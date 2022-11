I Me Contro Te con DBGA Productions per il lancio di “Me Contro Te World”

I Me Contro Te si sono avvalsi della collaborazione di DBGA Productions, la nuova divisione di Digital Bros Game Academy appartenente al Gruppo Digital Bros, che si occupa di progettare soluzioni gamificate e giochi per le aziende, per sviluppare il loro primo gioco ufficiale così i milioni di fan di Luì e Sofì potranno vivere tante divertenti avventure insieme ai loro beniamini con Me Contro Te World: il gioco ufficiale disponibile gratuitamente per iOS e Android.

Me Contro Te World: il gioco ufficiale è una fantastica avventura da vivere insieme a Luì e Sofì e i personaggi dell’universo dei Me Contro Te. Il giocatore potrà creare e personalizzare, con le tante combinazioni presenti nel gioco, il suo personaggio e tutti i suoi amici. Ma non solo, potrà arredare con estro e fantasia la sua casa rendendo gli ambienti accoglienti e colorati, grazie all’ampia scelta di mobili e decorazioni per le pareti, dove potrà ospitare gli amici e preparare tante prelibatezze

per loro.

In questo nuovo mondo di Luì e Sofì non potevano mancare l’inseparabile chihuahua Kira, con il suo negozio di animali e Pongo con la sua pasticceria, che renderanno l’esperienza di gioco ancora più divertente. Il giocatore, infatti, potrà aiutare Kira a gestire le varie attività dalla tolettatura, alle visite dal veterinario, fino alla cura dei cuccioli e Pongo nella creazione di dolci golosissimi.

L’avventura non finisce qui, per gli amanti dello shopping, nel gioco è presente un centro commerciale in cui sarà possibile acquistare elementi unici per personalizzare tutti i personaggi. In concomitanza con eventi e ricorrenze speciali, verranno rilasciati dei pacchetti esclusivi, contenenti travestimenti, vestiti, accessori per la casa, oggetti per il negozio di animali e per la pasticceria che arricchiranno ancora di più Me Contro Te World: Il gioco ufficiale.

La nascita e il debutto di DBGA Productions nel mercato dei videogiochi mobile con Me Contro Te World: Il gioco ufficiale, è in linea con la mission di Digital Bros Game Academy ovvero contribuire alla crescita del mercato dei videogiochi, rispondendo alle esigenze delle aziende, attraverso la formazione di nuovi talenti. Digital Bros Game Academy oltre ad essere un centro di formazione di eccellenza, si propone anche come sviluppatore di esperienze gamificate, favorendo per i suoi ex studenti e professionisti del settore, nuove opportunità di lavoro all’interno del team di DBGA Productions.

“Siamo davvero contenti di poter annunciare la nascita di DBGA Productions attraverso il lancio del primo gioco ufficiale dei Me Contro Te”, ha dichiarato Geoffrey Davis, Direttore Generale di Digital Bros Game Academy. “È stato un onore poter realizzare per i milioni di fan di Luì e Sofì un’esperienza di gioco in cui poter interagire con i loro beniamini esplorando il loro fantastico mondo. Per DBGA Productions lavorare su un progetto per un pubblico così giovane, riuscendo a restituire l’autenticità, la riconoscibilità e la freschezza dei Me Contro Te in un App, ha rappresentato sicuramente una sfida molto stimolante”.