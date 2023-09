I pneumatici Bridgestone vincono il titolo EWC 2023

Bridgestone è lieta di annunciare di aver supportato il team vincitore del titolo FIM Endurance World Championship (EWC) 2023, la più importante serie di gare endurance motociclistiche al mondo, con pneumatici Bridgestone: YART Yamaha Official EWC Team ha infatti vinto il campionato, mentre YOSHIMURA SERT Motul si è classificato secondo. È la quarta volta e il terzo anno consecutivo che un team che utilizza pneumatici Bridgestone BATTLAX vince il titolo EWC.

Dal 2017, Bridgestone supporta i team che partecipano all’intera serie EWC con la fornitura di pneumatici Bridgestone BATTLAX, che garantiscono elevata aderenza, durata e maneggevolezza. Nella stagione 2023, lo YART Yamaha Official EWC Team – una delle tre squadre supportate da Bridgestone – si è posizionato al secondo posto nella gara di apertura e al primo nella seconda gara della serie, dimostrando prestazioni costanti per tutta la stagione. Con il secondo posto, il team ha partecipato alla gara di endurance di 24 ore Bol d’Or, la finale della serie, che si è svolta in Francia (16-17 settembre). Il team si è classificato al quarto posto, aggiudicandosi il titolo di campione EWC.