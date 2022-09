I Pokémon invadono il Flagship Store Rinascente a Milano

Il fenomeno Pokémon sta per tornare: il 18 novembre usciranno i nuovi videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto in esclusiva sulla famiglia di console Nintendo Switch. Nell’attesa, i fan e non solo potranno contare su un’iniziativa davvero speciale, che vedrà il franchise più redditizio al mondo unirsi a una delle più importanti catene di grandi magazzini d’Europa per due settimane di puro divertimento. A partire dal 27 settembre e fino al 10 ottobre, i Pokémon invaderanno Rinascente in Piazza Duomo a Milano con uno spazio brandizzato di 150 metri quadri nell’area Air Snake al piano -1 del negozio. Per la prima settimana di questa speciale iniziativa, fino al 3 ottobre, anche le otto vetrine di Rinascente saranno occupate dai Pokémon, con l’esposizione di tre dei suoi pilastri fondamentali: i videogiochi Nintendo, il Gioco di Carte Collezionabili (GCC) e i prodotti licenziati.

All’interno del pop-up immersivo al piano -1 di Rinascente sarà possibile acquistare diversi prodotti Pokémon, tra cui la capsule collection d’abbigliamento Pokémon X DLYNR, giocattoli, videogiochi e Gioco di Carte Collezionabili. Nell’area dedicata al videogioco Nintendo, sarà possibile trovare postazioni di gioco su cui provare l’ultimo videogame della serie, Leggende Pokémon: Arceus e un’esposizione speciale dedicata all’universo videoludico dei Pokémon. I fan potranno anche incontrare Federic95ita , il più grande YouTuber e collezionista italiano di Pokémon, il 27 settembre a partire dalle ore 18:00, sempre al piano -1 dello store milanese.

Dal prossimo martedì, entrare nel centralissimo punto vendita di Rinascente in Piazza Duomo sarà come fare il proprio ingresso nel fantastico mondo Pokémon: le creature nate dalla mente del giapponese Satoshi Taiiri accoglieranno i visitatori già dall’esterno, con tutte le otto grandi vetrine allestite a tema, tra cui una interattiva e dedicata ai nuovi videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. I fan potranno infatti scegliere, semplicemente posizionandocisi davanti, il proprio Pokémon preferito tra i tre starter con cui sarà possibile iniziare l’avventura nel videogame: Sprigatito per il tipo Erba, Fuecoco per il tipo Fuoco e Quaxly per il tipo Acqua. Il Pokémon scelto si illuminerà, dando la possibilità di realizzare scatti e video speciali da condividere sui social media con l’hashtag #PokemonScarlattoViolettoIT e il tag @nintendoswitchitalia.

Scendendo al piano -1 di Rinascente ci si potrà poi divertire con Leggende Pokémon: Arceus, l’ultimo rivoluzionario videogioco Pokémon caratterizzato da un sistema di combattimento unico, immergendosi nelle vaste aree aperte della regione di Hisui in attesa di scoprire l’open world di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Gli appassionati potranno inoltre accedere a un’esposizione esclusiva con una fantastica e ricca collezione di videogiochi Pokémon e console Nintendo, gentilmente messe a disposizione da Federic95ita, che ripercorre tutta la storia di questo leggendario franchise con oltre 25 anni di storia alle spalle. Il 27 settembre, dalle h 18:00, Federic sarà presente nello store per incontrare tutti i suoi fan, che potranno ricevere gadget speciali come un’esclusiva visiera di uno dei tre Pokémon starter.

Con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, la serie Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo consentendo ai giocatori di esplorare liberamente un ricco e vasto mondo. Gli Allenatori potranno vivere la propria avventura spostandosi a proprio piacimento fra tre entusiasmanti storie nell’immensa terra di Paldea e sfidando le Palestre nell’ordine che desiderano. Una volta arruolati nell’Accademia Arancia o nell’Accademia Uva, a seconda della versione di gioco, i giocatori potranno incontrare tanti nuovi Pokémon, tra cui i Leggendari cavalcabili Koraidon e Miraidon, che sono in grado di cambiare forma a seconda di ciò che stanno facendo e del terreno che stanno attraversando. Infine, potranno scoprire il fenomeno Teracristal, che fa brillare e scintillare i Pokémon come gemme, ma non solo: teracristallizzando un Pokémon al momento giusto durante la lotta, sarà possibile attivare il suo Teratipo, che aumenta la potenza delle sue mosse del medesimo tipo e modifica le vulnerabilità.

L’appuntamento con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto in Rinascente è dal 27 settembre fino al 10 ottobre: per tutti i fan in trepidante attesa, sarà impossibile mancare!