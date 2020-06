I Provenzali: un trattamento viso 100% naturale

Con l’arrivo dell’estate la nostra pelle ha bisogno di continua idratazione: il caldo, i residui di make-up, ma anche stanchezza e stress rendono la pelle spenta e impura. Pulire, purificare e idratare in profondità è fondamentale per la salute e la bellezza del nostro viso, per questo I Provenzali propongono una gamma di prodotti 100% naturali e biologici, necessari per la nostra skin care.

Si parte dallo Scrub Viso Biologico – Rosa Mosqueta per pelli impure. Eliminare le impurità e rimuovere le cellule superficiali con uno scrub formulato con particelle di origine vegetale, dona una sensazione di piacere e benessere alla pelle. Dopo aver pulito la pelle la Saponetta allo Zolfo è ideale per donare al viso un trattamento detox. Una saponetta artigianale per pelli miste, grasse e impure, finemente lavorata secondo l’antico metodo provenzale.

Per pelli sensibili e secche ecco il Latte detergente Biologico Argan, ottimo per eliminare le impurità e donare una sensazione di morbidezza, idratando in profondità. Così come la Crema Viso anti-age Biologica che offre un trattamento naturale completo, ideale per pelli secche e mature.

Dona idratazione ed elasticità alla pelle, grazie alla presenza di Olio di Argan, L’Acido Ialuronico Vegetale e il Collagene Vegetale e gli estratti di algarossa ad azione rassodante.

Spazio anche alla Crema Viso 24H Biologica Rosa Mosqueta ha una composizione 100% origine vegetale: Olio di Rosa Mosqueta, Acido Ialuronico Vegetale e Betaina vegetale ad azione protettiva e lenitiva, mentre l’Eritritolo e lo Zucchero svolgono un’azione idratante. Il Burro di Karité, dall’effetto emolliente e nutriente, coccola il tuo viso e rende la pelle più idratata, morbida e vellutata.

Infine, per uno sguardo rilassato e radioso, il Contorno Occhi Idratante della linea Rosa Mosqueta è il prodotto perfetto per chi ha una pelle mista. Formulato con ingredienti di derivazione vegetale, dona alla zona del contorno occhi un aspetto da subito più disteso e levigato. Con Burro di Karité dall’effetto emolliente e nutriente, con la Betaina vegetale per un’azione protettiva e l’Eritritolo per un’idratazione completa.