I Saints sono tornati: Sperasoft annuncia Saints Row® The Third™ Remastered

E’ definito da molti il miglior Saints Row della serie. Adesso con Saints Row® The Third™ Remastered (disponibile per per Xbox One, PlayStation®4 e PC), Sperasoft ha introdotto una serie di sapienti aggiornamenti che hanno trasformato ambienti, modelli dei personaggi ed effetti visivi, oltre ad aver migliorato la grafica e incorporato un nuovo motore di illuminazione.

Originariamente pubblicato nove anni fa su Xbox 360, PlayStation 3 e PC, questa è la prima volta che Saints Row appare sull’attuale generazione di console, aprendo la famigerata serie Saints ad una nuova banda di giocatori. Con più trame intrecciate, il gioco prende una strada diversa a seconda delle decisioni prese; i giocatori di Saints esperti possono persino scoprire che la loro trama potrebbe prendere un nuovo arco narrativo, sfociando in missioni mai viste prima.

La storia:

Saints Row® The Third™ Remastered ti dà il controllo dei Saints al culmine del loro potere. Questa è la loro città. Queste sono le loro regole. Rimasterizzata con una grafica migliorata, Steelport, la città originale del peccato, non è mai stata così bella tra sesso, droghe e armi letali.

Anni dopo aver preso Stilwater, i Third Street Saints si sono evoluti da banda di strada a marchio di fabbrica, con le proprie sneaker Saints, bevande energetiche Saints e bamboline bobblehead di Johnny Gat, il tutto disponibile nel negozio vicino a te. I Saints sono i re di Stilwater, ma il loro status di celebrità non è passato inosservato. I Syndicate, una leggendaria confraternita criminale con pedine in gioco in tutto il mondo, ha rivolto gli occhi verso i Saints e chiede loro un tributo.

Rifiutando di inginocchiarsi ai Syndicate, inizia la lotta per Steelport, un tempo orgogliosa metropoli, ora ridotta in una città in tumulto sotto il controllo dei Syndicate. Fai paracadutismo con dei carri armati, sferra un attacco aereo contro un satellite messicano contro una banda di wrestling e combatti contro una forza militare altamente addestrata negli scenari di gioco più stravaganti mai visti.

Le caratteristiche chiave:

Il pacchetto completo, rimasterizzato – Con grafica e illuminazione migliorate, ambienti ed effetti visivi rimodellati, Steelport ed i Third Street Saints non sono mai stati così in forma.

Città del peccato – Distruggi e smantella le armi dei Syndicate, la loro criminalità informatica ed i loro sotterfugi criminali. Scopri i segreti di Steelport, dove c’è azione ad ogni angolo di strada, nel bene o nel male.

Armi di distruzione letali – Una cosa è sconfiggere i tuoi nemici. Un’altra è umiliarli. Oltraggiose armi da mischia fanno parte del divertimento.

Folle personalizzazione dei personaggi – Crea i personaggi più stravaganti mai visti, da celebrità in rovina a pirati ninja senza maschera. All’interno di ogni peccatore c’è un santo. Chi diventerai?

Co-op sopra le righe – Vola da solo o gioca online con un amico. Prova il paracadutismo e atterra nel pickup fiammeggiante del tuo partner mentre corri disperatamente verso una base Syndicate pesantemente armata. Steelport è sempre più divertente con un amico.

Tutti i DLC inclusi – Tutte e tre le missioni di espansione e oltre 30 DLC della versione originale.