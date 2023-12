Iconico e unico: ecco JBL Flip 6 Martin Garrix Edition

JBL e Martin Garrix celebrano la loro partnership con un’edizione speciale dello speaker JBL Flip 6. Questa versione speciale dello speaker portatile rappresenta una celebrazione del legame innato e dei ricordi indelebili creati da Garrix nel suo ruolo di ambasciatore di JBL. Si tratta di un modello esclusivo che porta con sé un significato profondo sia per Garrix che per la sua comunità, il tutto centrato attorno al suo distintivo logo “+ x”.

JBL Flip 6 Martin Garrix Edition non si limita a essere solo esteticamente accattivante ma è stato concepito per offrire l’eccezionale qualità sonora per cui JBL è universalmente riconosciuta. Grazie alla sua resistenza all’acqua e alla polvere con certificazione IP67, JBL Flip 6 Martin Garrix Edition può trasmettere le playlist preferite in qualsiasi circostanza, rendendo così ogni esperienza ancor più memorabile. In aggiunta, la durata della batteria di dodici ore consente di prolungare e valorizzare ogni istante.

L’edizione speciale dello spekaer è stata lanciata ufficialmente il 16 ottobre, in concomitanza con i due spettacoli di Martin Garrix che hanno avuto luogo durante l’Amsterdam Dance Event (ADE).

Lo speaker JBL Flip 6 Martin Garrix edition è ora disponibile sullo store JBL a un prezzo di €149,99.