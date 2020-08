ID.3: inizia la terza era di Volkswagen

Con la ID.3 si apre il terzo grande capitolo della storia della Volkswagen. Proprio come il primo Maggiolino e la Golf I, la compatta 100% elettrica segna l’inizio di una nuova epoca: è la prima che si adatta perfettamente all’uso quotidiano e, allo stesso tempo, è alla portata di molti Clienti.

Sotto la lamiera si cela la tecnologia pionieristica della piattaforma elettrica modulare MEB: la ID.3 è il primo modello del Gruppo Volkswagen a utilizzarla. La piattaforma modulare per veicoli elettrici MEB, su cui si basa la ID.3, è il pilastro tecnico della strategia elettrica e consente di realizzare molti altri modelli con questo tipo di trazione. La piattaforma sfrutta appieno le possibilità offerte dai sistemi a trazione puramente elettrica.

La ID.3 ha sbalzi corti e un passo molto lungo, tipico dei nuovi modelli ID. Il risultato è l’open space: l’abitacolo grande e arioso stabilisce nuovi standard di riferimento nella classe compatta. La plancia è elegante e concentrata. L’ID. Light alla base del parabrezza comunica visivamente con gli occupanti. La gestione dei comandi della ID.3 avviene quasi interamente tramite il volante multifunzione, il touchscreen centrale da 10 pollici o il comando vocale intelligente.

L’elettronica della ID.3 è stata progettata ex novo. Due computer ad alte prestazioni raggruppano molte funzioni, il software è progettato per essere altamente flessibile, come su un server. In questo modo è possibile ricevere facilmente in auto gli aggiornamenti e, in futuro, gli upgrade funzionali, tramite la rete di telefonia mobile. I servizi di We Connect Start collegano l’auto allo smartphone del proprietario, consentono il controllo della ricarica e della climatizzazione, forniscono informazioni sul traffico e visualizzano i dati delle stazioni di ricarica in tempo reale sulla mappa. L’App-Connect (di serie) consente di attivare servizi di streaming tramite lo smartphone.

Attualmente la ID.3 si presenta in due varianti, che si distinguono per la batteria. La ID.3 Pro Performance è la perfetta vettura multiuso per la vita quotidiana e il tempo libero. La batteria ha 58 kWh di contenuto energetico netto e un’autonomia fino a 426 km (secondo WLTP). Il motore elettrico ha una potenza di 150 kW (204 CV); seguirà una variante da 107 kW (146 CV). La ID.3 Pro S ha un contenuto energetico netto di 77 kWh nella batteria, un’autonomia massima di 549 km (WLTP) e una potenza di 150 kW (204 CV).

Tutti i modelli ID.3 possono essere caricati con corrente alternata (AC) e continua (DC); utilizzando una potenza di 125 kW la ID.3 Pro S accumula in soli 30 minuti la corrente necessaria a coprire ben 350 km. In viaggio, il servizio We Charge consente di accedere a oltre 150.000 punti di ricarica in Europa (oltre 10.000 in Italia). Nel garage di casa, l’ID. Charger, la Wallbox disponibile in tre varianti, rende la ricarica ancora più facile. La produzione avviene a bilancio zero in termini di emissioni di CO2.

Dei sette livelli di equipaggiamento previsti, si parte dall’allestimento Life a 38.900 euro, per arrivare alla versione Max da 48.200 euro. Al top di gamma troviamo l’allestimento Tour, con batteria da 77 kWh e autonomia di 549 km, il suo prezzo è di 48.900 euro. Il motore ha sempre una potenza di 204 cavalli. È in vendita anche la 1st Edition in tre allestimenti particolari, sempre con batteria da 58 kWh, prezzi da 37.350 a 47.950 euro. Salvo incentivi pubblici ed eventuali promozioni.