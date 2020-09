iDEA Gold Award 2020: FUJIFILM sul podio con due prodotti

FUJIFILM ha annunciato che il proiettore a focale ultra corta FUJIFILM PROJECTOR Z5000 e il binocolo con stabilizzazione dell’immagine FUJINON TECHNO-STABI TS-X 1440 hanno vinto il Gold Award, il più importante riconoscimento dell’ iDEA (International Design Excellence Awards) 2020, organizzato dalla Industrial Designers Society of America (IDSA). Istituito nel 1980 dall’Industrial Designers Society of America (IDSA), iDEA è un prestigioso riconoscimento che premia i migliori design, a livello internazionale. Ogni prodotto è valutato in base all’innovazione del design, vantaggi per l’utente e impatto sociale.

FUJIFILM PROJECTOR Z5000 è un proiettore innovativo dotato della prima “ottica ruotabile su due assi ripiegabile” al mondo, in grado di proiettare immagini in varie direzioni senza dover spostare l’unità principale. Può proiettare immagini di grande formato in direzioni che altri proiettori non sono in grado di gestire, ampliando il potenziale del design spaziale di mostre, segnaletica digitale, gallerie d’arte e musei. Adotta un design compatto che consente all’obiettivo e all’unità principale del proiettore di richiudersi a forma di scatola.

FUJINON TECHNO-STABI TS-X 1440 è, invece, un binocolo con ingrandimento 14x dotato di stabilizzazione dell’immagine che offre la migliore correzione delle vibrazioni al mondo di ±6°. Le eccellenti prestazioni ottiche del prodotto lo rendono ideale per l’osservazione della natura e della fauna selvatica da una barca o da un’automobile. Ha un aspetto e bordi arrotondati. L’intero corpo è rivestito con gomma antiscivolo in modo che gli utenti possano godere di una presa salda con entrambe le mani.