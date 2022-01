Il 2021 di Jeep: la gamma di SUV 4xe è la più venduta in Italia

L’anno appena terminato ha sancito il successo di Jeep e, nello specifico, della sua tecnologia 4xe: il brand ha infatti conquistato la leadership del mercato italiano “alla spina”, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid.

Questo primato rappresenta un passo importante nel percorso del brand Jeep verso un futuro all’insegna della libertà a zero emissioni: la tecnologia 4xe è infatti il nuovo 4×4 di Jeep capace di coniugare la proverbiale capability con una maggiore sostenibilità, efficienza esemplare e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La tecnologia ibrida plug-in 4xe equipaggia sia i SUV “made in Italy” Compass e Renegade, le vetture ricaricabili più vendute in Italia nei rispettivi segmenti, sia Wrangler, l’icona del brand, per la quale il modello ibrido plug-in 4xe ha rappresentato oltre il 70% delle vendite in Italia negli ultimi sei mesi.

La leadership di oggi, gli obiettivi di domani

Nel 2021, il brand Jeep ha raggiunto in Italia una quota complessiva del 4,4%, in aumento rispetto al 2020; è stato il marchio leader del mercato UV nel secondo semestre dell’anno e soprattutto ha raggiunto la leadership assoluta nel mercato LEV. Si tratta dell’insieme di tutte le vetture ricaricabili “alla spina”, ovverosia tutti i Battery Electric Vehicle e i Plug-In Hybrid: grazie a Renegade 4xe, Compass 4xe e Wrangler 4xe Jeep ha conquistato una quota dell’11,2%.

Questo successo è pienamente in linea con la strategia del marchio verso lo sviluppo di una mobilità sostenibile e con l’obiettivo di vendere il 70% della gamma Jeep a livello globale in versione elettrificata entro il 2025.

Servizi e prodotti specifici per agevolare la transizione energetica

La gamma 4xe racchiude gli elementi caratteristici che definiscono ogni SUV Jeep, da dettagli di design immediatamente riconoscibili che sono propri del marchio e che comunicano visivamente capacità off-road, funzionalità e comportamento dinamico su strada, all’inimitabile DNA che si ritrova sottopelle e che grazie alla tecnologia ibrida plug-in rende Wrangler, Compass e Renegade i SUV Jeep più sostenibili, performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”, in ossequio al noto claim “Go Anywhere, Do Anything”. E per agevolare concretamente la transizione energetica, Jeep, attraverso la partnership con Free2Move eSolutions, mette a disposizione dei clienti diversi pacchetti per la ricarica pubblica, e diverse tipologie di WallBox per ricaricare da casa. Inoltre, la ricarica è disponibile anche durante la guida grazie alle modalità di rigenerazione di energia. In questo modo ogni automobilista, la cui centralità non è mai messa in discussione, può abbracciare il passaggio all’elettrificazione in tutta tranquillità e senza affanni legati all’autonomia, con la libertà di potersi muovere a zero emissioni e silenziosamente nei percorsi off road così come nei centri urbani.

Numerose opzioni per vivere l’esperienza Jeep

L’automobilista proiettato verso il futuro della mobilità ricerca anche un approccio flessibile, pratico e cucito sulla misura delle proprie necessità. Per rispondere a esigenze sempre più evolute in termini di utilizzo, Jeep ha potuto offrire a tutti i suoi clienti formule innovative sviluppate con Leasys e con FCA Bank.

In dettaglio, Leasys Unlimited si rivolge a chiunque voglia mettersi a bordo di un SUV Jeep totalmente senza pensieri, con chilometri illimitati, ricariche illimitate e tutti i servizi inclusi. Viceversa per chi predilige un approccio taylor made, Leasys Miles offre un canone che varia sulla base dell’effettivo utilizzo.

Innovative e flessibili anche le formule d’acquisto sviluppate da FCA Bank: Jeep EVO, ad esempio, con un minimo anticipo e rate accessibili, offre la tranquillità e la libertà di poter sostituire il proprio SUV Jeep con uno nuovo dopo 13; 25; 37 o 49 mesi.