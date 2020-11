Il 60% degli incidenti alla guida sono causati anche dalla vista

Che il 60% degli incidenti stradali siano causati anche dalla vista lo affermava nel 2012 il Presidente dell’ACI, Angelo Sticchi Damiani, e difficilmente oggi la situazione può ritenersi migliorata. Se pensiamo che nel 2050 potrebbe essere affetta da miopia metà della popolazione mondiale, e che da qui a 10 anni il numero di persone che non vede bene da lontano potrebbe sfiorare i 2,5 miliardi, possiamo renderci conto dell’entità del fenomeno.

In Italia è affetto da miopia oltre il 30% della popolazione e osservando i dati si evince che ne è particolarmente colpita la fascia tra i 25 e i 29 anni, ovvero ragazzi e ragazze in grado di guidare ogni tipo di veicolo. In particolare, il problema è in forte aumento soprattutto tra i giovanissimi: due su 10, già a 15 anni ne sono colpiti. Possiamo attribuirne la causa anche alle troppe ore passate al chiuso, ovviamente con luce artificiale e riduzione dell’orizzonte visivo, e a quelle trascorse guardando lo schermo del cellulare o il monitor del pc. Anche tra gli adulti i problemi della vista sono in forte aumento, ma spesso chi guida non effettua i controlli del caso, sottovalutando la situazione.

Rimane la questione della sicurezza stradale: quando si guida, vederci bene è essenziale e, quando serve, un buon paio di occhiali possono fare la differenza anche in termini di reazione agli imprevisti. Da sottolineare che non c’è solo l’acquisto: una società tutta italiana, la Rent Too, sta introducendo un servizio di noleggio annuale degli occhiali da vista grazie alla collaborazione dei Centri Ottici tradizionali già presenti sul territorio nazionale. Affittasi Occhiali è una valida alternativa per avere occhiali sempre efficienti, di qualunque marca e tecnologia di lenti, e ogni anno cambiarli con un paio di occhiali nuovi, con nuove lenti aggiornate in modo che siano sempre idonee alla vista, e alla fine risparmiando. In pratica, il servizio di noleggio è simile a quello proposto per le automobili o per gli smartphone. In questo caso, è applicato all’occhiale da vista.

“Il servizio Affittasi Occhiali è in forte espansione ed a presentare e guidare la novità assoluta è l’Italia, il Paese leader dell’occhialeria nel mondo” afferma il co-fondatore ed amministratore della società, Marco Bianchi. “I numeri sono interessanti: sono già 33.000 i noleggi effettuati in Italia, di cui un 15% di bambini, con un trend positivo in crescita”. Non si tratta però di un nuovo marchio di negozi di ottica in franchising: “Affittasi Occhiali si avvale di Centri Ottici indipendenti già attivi sul mercato. In questo momento sono più di 100, grazie anche ad una partnership nazionale, con l’obiettivo di triplicarli nel 2021. Selezioniamo solo i migliori Centri Ottici che vantano una forte esperienza professionale”, precisa l’amministratore.

“Siamo consapevoli che i problemi della vista vanno moltiplicandosi di anno in anno a tutte le età a causa dei nuovi stili di vita e che c’è bisogno di più salute e più sicurezza stradale” conclude Marco Bianchi, “abbiamo quindi sentito forte il richiamo sociale e la responsabilità di ideare un servizio innovativo per il settore dell’ottica, che consentisse il massimo dell’efficienza visiva ogni anno, senza compromessi e risparmiando. E i risultati ci stanno dando ragione.”

Quali sono i vantaggi del noleggio?

Innanzitutto, chi decide di effettuare il noleggio ha accesso alla migliore soluzione visiva, alla migliore qualità senza compromessi senza spendere una fortuna e ogni anno cambiare tutto nuovo.

C’è ovviamente un vantaggio per la salute, anche per la possibilità di revisionare l’occhiale e fare il visus test tutti gli anni. Questo dà la possibilità di poter adeguare l’occhiale senza doversi adattare al disagio dei mutamenti della vista o al fatto che le lenti si siano rovinate o rigate.

Per tutto ciò che avevamo fatto accenno inizialmente, è chiaro il beneficio familiare e sociale di avere una guida più sicura grazie alle lenti sempre idonee, anche se la vista è cambiata di 0,25, ed evitare che eventuali graffi possano alterare la visione, specie quella notturna.

Non solo, per chi è attento alla moda o al proprio look, poter cambiare la montatura ogni anno è un fattore importante per la propria autostima, che non va affatto trascurato.

Come funziona il noleggio degli occhiali?

Il servizio, presso il centro ottico autorizzato, prevede la revisione annuale dell’occhiale ed il visus test, e include una copertura del 90% per danni irreparabili durante l’anno. Il cliente dispone quindi di 4 opzioni:

la sostituzione totale dell’occhiale o delle sole lenti secondo la ricetta dell’oculista, di ogni marca e tecnologia esistente; il rinnovo dello stesso occhiale un secondo anno; il riscatto del bene; la restituzione del bene senza pagare altro; e include una copertura del 90% per danni irreparabili durante l’anno.

Quanto costa noleggiare un occhiale nuovo da vista?

Con il servizio Affittasi Occhiali è possibile avere un occhiale completo del valore di 510 euro noleggiandolo a 225 euro per un anno oppure, per un occhiale completo da 234 euro, si parla di un noleggio a 95 euro per un anno. Il servizio è flessibile e si adatta alle esigenze personali. Ad esempio, è possibile noleggiare le soli lenti nuove, incluse le multifocali, per chi ha già una montatura. Allo stesso modo, chi lo desidera, può acquistare la montatura a parte. Il servizio si adatta a praticamente a tutte le combinazioni possibili e, importante, nel prezzo è inclusa anche una copertura del 90% per danni irreparabili.

Com’è nata l’idea Affittasi Occhiali?

Ci piace sottolineare che l’idea è 100% italiana. Nasce nel 2014 da due fratelli ottici di Ferentino (FR), Marco e Nunzia Tricarico, che iniziano a sperimentarla con successo nel proprio punto vendita e nel 2016 insieme a Marco Bianchi (proveniente da 21 anni nel Marketing, Sales ed Education delle Telecomunicazioni) fondano la Rent Too. Il passo successivo è di presentarsi con uno stand alla fiera internazionale dell’ottica a Milano (MIDO) iniziando così ad attirare l’attenzione degli ottici in cerca di reali novità del settore. Il messaggio fa breccia: “Perché comprare un bene che per definizione è destinato ad essere sostituito moltissime volte nel corso della vita? Meglio noleggiarlo e averlo sempre nuovo ed efficiente”.

Il servizio di noleggio degli occhiali nuovi da vista Affittasi Occhiali by Rent Too è innovativo, affidabile, pratico e socialmente utile, poiché di fatto migliora la salute delle persone, la sicurezza stradale e quindi la qualità della vita.