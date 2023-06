Il Cottage delle Sorelle Sanderson LEGO: un set incantato per i fan di Hocus Pocus

Il Gruppo LEGO continua a sorprendere i fan di tutto il mondo con la sua capacità di trasformare le storie più amate in set di mattoncini affascinanti. L’ultima aggiunta alla sua collezione è il set LEGO Ideas Disney Hocus Pocus: Il cottage delle sorelle Sanderson, che rende omaggio al celebre film del 1993 e al suo recente sequel, Hocus Pocus 2.

È passato oltre un trentennio dalla prima uscita del film originale Hocus Pocus, ma la magia delle sorelle Sanderson è ancora viva. Nel 2022, il sequel tanto atteso è tornato sul grande schermo, riaccendendo l’entusiasmo dei fan di lunga data e catturando l’attenzione di nuove generazioni di spettatori.

Ora, grazie alla geniale idea di Amber Veyt, una fan belga di 26 anni appassionata di LEGO e Hocus Pocus, i fan hanno l’opportunità di ricreare il magico mondo del film attraverso un set LEGO unico nel suo genere. Amber ha presentato il suo progetto sulla piattaforma LEGO Ideas, un luogo in cui gli appassionati possono condividere le loro creazioni e votare per le idee più interessanti. Il suo progetto ha raccolto un notevole numero di 10.000 voti, il che significa che ha superato la selezione ed è stato selezionato per diventare un vero set LEGO.

Il set LEGO Ideas Disney Hocus Pocus: Il cottage delle sorelle Sanderson è composto da 2.316 pezzi, ciascuno dei quali trasmette l’atmosfera incantata del film. Il cottage delle sorelle Sanderson, un’iconica location nel film, prende vita sotto forma di mattoncini LEGO, consentendo ai fan di esplorare i dettagli di questa dimora affascinante. Le 6 minifigure incluse nel set rappresentano i personaggi principali del film, tra cui le tre sorelle Sanderson, Max, Danni, Allison e il coraggioso Thackery Binx, il gatto nero che ha un ruolo cruciale nella storia.

Ma le sorprese non finiscono qui. Il set offre anche la possibilità di trasformare il cottage nel Museo delle Streghe Sanderson, proprio come si vede nei film. Aggiungendo lo stand informativo, la segnaletica del museo, alcuni cordoni e un registratore di cassa, che può essere nascosto in un magazzino segreto sotto le scale, i fan possono rivivere le avventure delle sorelle Sanderson in un contesto diverso.

Questo set di LEGO è molto più di un semplice giocattolo. È una vera e propria chicca da esposizione, che i fan possono mettere in mostra con orgoglio. La sua costruzione richiede impegno e attenzione ai dettagli, ma alla fine il risultato è un’opera d’arte in miniatura che cattura l’essenza e l’atmosfera uniche di Hocus Pocus.