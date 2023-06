Il Countdown per il Corona Sunsets Festival World Tour è Iniziato

È iniziato il conto alla rovescia per uno degli eventi musicali più attesi dell’estate: il Corona Sunsets Festival World Tour. Dopo un’anteprima all’insegna del ritmo e della buona musica tenutasi a maggio a City Life, Milano, il secondo appuntamento con Corona Sunsets Sessions ha avuto luogo domenica 25 giugno al Rama Beach di Castel Volturno. La splendida location campana ha fatto da sfondo a un tramonto celebre, accompagnato dal sapore unico dell’Aperitivo Corona e dalla performance live di Gabriele Esposito, il cantautore napoletano in ascesa con le sue melodie inconfondibili.

Esposito, nato a Napoli nel 1998, è un polistrumentista affascinato dai sound internazionali con un’ammirazione particolare per artisti come John Mayer e Ed Sheeran. Dopo aver conquistato il cuore del pubblico durante la sua partecipazione a X Factor nel 2016, Gabriele ha proseguito il suo percorso artistico in autonomia, conquistando l’Italia e non solo con concerti in strada e coinvolgendo con la sua voce un pubblico sempre più vasto. Uno dei suoi brani più cantati, “Me staje appennenn’ amò” di Liberato, è diventato un grande successo grazie anche alla serie Tv “Mare Fuori”, trasmessa su Rai 2.

Corona Sunsets Festival World Tour: la Line-up Italiana è Stata Annunciata

Il 22 luglio il tour del Corona Sunsets Festival farà tappa nel suggestivo Teatro del Silenzio di Lajatico, in provincia di Pisa. L’evento, uno dei più travolgenti dell’estate, vedrà sul palco una line-up stellare di artisti nazionali e internazionali che intratterranno il pubblico per oltre dieci ore di musica.

Gli headliner della serata saranno i Subsonica, in quella che sarà la loro unica data italiana del 2023. Il pubblico avrà anche la possibilità di assistere alle esibizioni di Lost Frequencies (DJ set), l’attesissimo ospite internazionale, Francesca Michielin, Venerus, The Zen Circus, Kety Fusco e Bobo Rondelli. Tutti pronti a portare sul palco le loro vibes e a incantare il pubblico con le loro performance.

Un Festival All’insegna della Sostenibilità

Ogni tappa del Corona Sunsets Festival World Tour, che ha preso il via il 1 aprile a Cape Town e toccherà diverse destinazioni in tutto il mondo, proporrà non solo musica, ma anche numerose attività da scoprire: dalle installazioni realizzate da artisti locali, all’enogastronomia, fino alle experience creative.

Inoltre, il festival ha un forte impegno verso la sostenibilità. Corona sta collaborando con il partner no-profit Oceanic Global per seguire criteri di sostenibilità in tutta la progettazione del festival. Questo impegno si traduce in iniziative concrete come il Blue Standard, un riconoscimento che premia gli sforzi dell’azienda nella conservazione dell’ambiente.

Come primo marchio globale di beverage ad avere una net zero plastic footprint, Corona Sunsets Festival World Tour si dimostra una volta di più un evento che unisce musica, divertimento e rispetto per la natura. Dopo il lancio di Corona Island nel 2022, il World Tour continua l’ambizione di celebrare la bellezza della natura, promuovendo nel contempo la sua conservazione.

Inizia quindi a prepararti per l’estate più calda e coinvolgente di sempre. Ricorda, i biglietti sono disponibili online. Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica, all’insegna della buona musica e del rispetto per il nostro pianeta.