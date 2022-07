Il futuro della mobilità è sempre più orientato alla e-bike

La bicicletta, compresa la sua versione a pedalata assistita, oltre a essere un mezzo comodo, sostenibile e che promuove la salute, rappresenta lo sport dell’estate.

Anche i dati dell’Ancma dimostrano che il settore delle biciclette è in forte espansione in tutte le sue componenti. Nel 2021 sono state vendute in Italia 295.000 e-bike con un incremento di oltre il 5% rispetto all’anno precedente che a sua volta aveva registrato ad un aumento delle vendite di oltre il 44% rispetto al 2019*.

Oggi, molte persone scelgono di muoversi in sella all’e-bike per raggiungere il luogo di lavoro, fare una commissione o addirittura organizzare viaggi per godere di panorami e tramonti senza stancarsi troppo potendo contare sull’assistenza dell’unità motore. Le località di montagna, ad esempio, sono organizzate con noleggi, percorsi attrezzati, impianti di risalita adatti al trasporto delle bici e trail per chi ama le avventure off road più adrenaliniche.

L’e-bike è poi perfetta per il cicloturismo e sono tantissimi gli itinerari pensati appositamente per il suo utilizzo come la Lunga Via delle Dolomiti, una rete di itinerari ciclabili tra il bellunese e il sud Tirolo, la Via degli Dei che collega Bologna a Firenze e la ciclovia delle Dolomiti Lucane da Castelmezzano a Pietrapertosa.

Inoltre, la bicicletta oggi è diventata una scelta responsabile per l’ambiente e per la propria salute: “le due ruote” permettono di fare attività fisica percorrendo dai percorsi più semplici e pianeggianti a quelli più tortuosi e montuosi, inquinando meno.

Questo nuovo trend ha portato negli ultimi anni a grandi investimenti finalizzati all’innovazione e alla ricerca. Tecnologia e semplicità di utilizzo descrivono l’approccio di Shimano, brand leader nel settore della componentistica per biciclette ed e-bike, con la consapevolezza che la tecnologia oggi disponibile non snaturi l’esperienza di utilizzo in sella ma che sia, al contrario, di grande incentivo alla pratica del ciclismo.

Grazie alle nuove tecnologie Shimano FREE SHIFT e AUTO SHIFT, da adesso due modalità di cambiata che offrono una esperienza di guida in E-BIKE senza precedenti.

La tecnologia Shimano FREE SHIFT è una modalità di cambiata che consente ai ciclisti di cambiare marcia senza pedalare. Se si sta affrontando una curva o percorrendo strade con grandi avvallamenti, il cambio FREE SHIFT si assicura di essere sempre con il rapporto giusto.

La tecnologia Shimano AUTO SHIFT è, invece, una modalità di cambiata che aziona in modo automatico le marce. Funziona come il cambio automatico delle automobili, infatti il rapporto cambia senza alcuna operazione manuale. È l’intelligenza artificiale a selezionare automaticamente la marcia giusta in base al sentiero o alla strada da percorrere. Non sarà più un problema fermarsi, all’ultimo, davanti al semaforo o alle strisce pedonali senza aver scalato di marcia grazie al cambio AUTO-SHIFT.

La modalità AUTO SHIFT, in combinazione con la tecnologia FREE SHIFT, può effettuare cambi di marcia predittivi mentre si procede per inerzia, senza pedalare, trovando sempre la marcia ottimale per ogni terreno e percorso.

Così tecnologia si proietta nel futuro dell’e-bike. Le due tecnologie, infatti, sono legate alla presenza di due nuove trasmissioni elettroniche Di2 – DEORE XT Di2 per e-MTB e CUES Di2 per uso prevalentemente urban – sviluppate per lavorare in abbinamento con le unità di assistenza alla pedalata EP600 e EP801.

È l’innovazione che si sposa con il mondo del ciclismo, professionale e non, per offrire un’esperienza in sella semplice ed affidabile ad un pubblico sempre più attento alle ultime novità del mercato e alla cura e rispetto dell’ambiente.