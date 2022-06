Il gaming scende in strada con la nuova linea “Razer Barracuda”

Razer, annuncia le nuove Barracuda e Barracuda Pro, oltre a un aggiornamento delle Barracuda X. La nuova famiglia di cuffie gaming street-style è dotata di tecnologie all’avanguardia per offrire un suono purissimo sia a casa che in giro.

Dotate della tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, le Barracuda Pro offrono un’esperienza audio continua in qualsiasi ambiente, ideale per le sessioni di gioco più intense che richiedono la massima concentrazione, ma anche per chi desidera ascoltare la propria musica all’aperto, eliminando qualsiasi distrazione dal mondo esterno.

Grazie a Razer SmartSwitch Dual Wireless, è possibile collegare le Barracuda Pro a due dispositivi contemporaneamente, passando da uno all’altro senza soluzione di continuità. Quando si gioca sul pc ciò consente, premendo un solo pulsante, di rispondere tramite le cuffie a una chiamata sul telefono senza dover disaccoppiare e accoppiare i device. Tutti i modelli Barracuda supportano la tecnologia Razer HyperSpeed Wireless (2.4GHz) e connettività Bluetooth 5.2, per prestazioni di gioco ad alta velocità e praticità Bluetooth per i dispositivi mobile.

Dare ordini durante il gioco o chiacchierare con parenti e amici al telefono, le Barracuda Pro offrono una comunicazione cristallina grazie ai due microfoni con cancellazione del rumore integrata con beamforming, messi a punto per ottenere il massimo della ricezione vocale. Il tutto supportato da tre livelli di soppressione attiva del rumore, selezionabili tramite l’app Razer Audio.

I nuovi driver Razer TriForce Bio-Cellulose da 50 mm presenti nelle Barracuda Pro offrono un panorama sonoro ricco, naturale e dettagliato. Per un suono puro, le cuffie sono dotate di un proprio amplificatore integrato, il THX Achromatic Audio Amplifier (THX AAATM), che garantisce distorsioni minime, un migliore rapporto segnale/rumore, una gamma dinamica più ampia, una migliore potenza di uscita e maggiori dettagli e chiarezza per gli amanti della musica. Offre inoltre il THX Spatial Audio, che assicura un’eccellente acustica posizionale nei giochi per offrire un’esperienza più coinvolgente e un audio realistico anche per l’ascolto di musica e film.

Assieme alle Barracuda Pro, sono state annunciate oggi le nuove Razer Barracuda. Dotate di driver TriForce Titanium da 50 mm e THX Spatial Audio, offrono un suono dettagliato e incisivo, che porta in vita film e giochi. L’archetto in FlowKnit Memory Foam e l’imbottitura dei padiglioni auricolari consentono di indossare le cuffie in modo confortevole per lungo tempo, mentre i controlli sono facilmente raggiungibili per accedere a tutte le funzionalità.

Le Barracuda sono inoltre dotate di connettività Razer SmartSwitch Dual Wireless e di un microfono con cancellazione del rumore integrata con beamforming, per offrire cuffie versatili e senza fili, compatibili con più dispositivi e con un utilizzo fino a 40 ore con una singola carica della batteria. Per i dispositivi tradizionali, le Barracuda supportano anche ingressi analogici da 3,5 mm.

A completare le novità della famiglia Barracuda ci sono le rinnovate Barracuda X. È stato aggiunto il supporto Bluetooth grazie all’inclusione di Razer SmartSwitch Dual Wireless, mentre la durata della batteria è stata più che raddoppiata e ora offre fino a 50 ore di utilizzo con una singola carica.

Con un microfono cardioide HyperClear removibile, driver Razer Triforce da 40 mm e supporto per l’audio surround 7.1, le Barracuda X sono le cuffie da gioco multipiattaforma perfette.

Barracuda Pro, Barracuda e Barracuda X sono le ultime novità nella famosa gamma di cuffie wireless di Razer che utilizzano le più recenti tecnologie proprietarie come SmartSwitch e THX AAA, per offrire un’esperienza superiore. Consentendo di godersi musica e giochi mentre si è collegati a più dispositivi contemporaneamente, la nuova gamma Razer Barracuda è il compagno perfetto per tutti coloro che desiderano portare con sé il proprio suono ovunque vadano.