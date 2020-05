“Il giovane Ispettore Morse”, su Paramount la quarta stagione

Continua su Paramount Network, l’appuntamento con “Il giovane Ispettore Morse”. Da mercoledì 6 maggio va in onda in prima tv assoluta la quarta stagione del prequel dello storico Ispettore Morse, tratto dai romanzi omonimi di Colin Dexter.

La serie è uno dei contenuti light crime più amati dal pubblico di Paramount Network che con l’hashtag #iorestoacasa vuole continuare a tenere con il fiato sospeso tutti gli amanti delle storie e, in particolare, del genere light crime. Riprendono, così, le misteriose e imperdibili vicende del commissario Constable Endeavour Morse, brillante protagonista della serie.

I quattro nuovi episodi, ognuno dei quali continua ad essere un movie a sé stante, si svolgono nel 1967. L’ispettore Morse scopre che la sua prova d’esame da sergente è stranamente scomparsa, in questo modo lui non risulta idoneo alle indagini. Il suo è l’unico documento d’esame ad essere stato perso, a quanto pare qualcuno dai vertici cerca di sabotare la sua promettente carriera. Il giovane ispettore Morse non avrà neanche il tempo di arrendersi e restare con le mani in mano, infatti avrà diversi omicidi e situazioni pericolose da risolvere, con intelligenza e sangue freddo. Nel frattempo, Joan Thursday è ancora nascosta e Morse proverà a rintracciarla. Riuscirà a sostenere la pressione di questi crudeli giochi di potere ed efferati omicidi in una sola estate?