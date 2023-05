Il Giro d’Italia lancia il Metagiro: lo spazio virtuale per gli appassionati della Corsa Rosa

Il Giro d’Italia torna a essere protagonista anche nel mondo digitale, grazie alla partnership tra RCS Sport e VVITA, un importante marchio italiano nel mondo Web3. La Corsa Rosa sta lanciando nuove collezioni digitali ricche di vantaggi, insieme al Metagiro, un nuovo spazio virtuale iper-realistico dedicato agli appassionati.

L’iniziativa, chiamata “Nel Paese Delle Meravigli3”, offre ai fan un modo completamente nuovo e coinvolgente per vivere l’esperienza del Giro d’Italia. Le nuove collezioni digitali, presenti all’interno di VVITA-collections, permettono di acquisire simboli iconici del Giro d’Italia, ricreati in grafica 3D e autenticati dalla blockchain, con benefici come l’abbonamento digitale a La Gazzetta dello Sport, la Maglia Rosa fisica e il pass per accedere all’ultima tappa di Roma e seguire i corridori a bordo dell’auto ufficiale dell’organizzazione. Inoltre, i fan potranno anche ottenere le quattro maglie autografate dai vincitori, oggetto di un drop esclusivo dedicato al Trofeo Senza Fine che si aprirà alla fine del Giro.

Insieme alle collezioni, RCS Sport e VVITA stanno lanciando il Metagiro, la nuova casa digitale del Giro d’Italia, uno spazio esplorabile in 3D che non ha precedenti nel mondo delle competizioni ciclistiche. Il Metagiro proietta gli utenti in un borgo futuristico che unisce il passato, il presente e il futuro, offrendo ai fan del Giro un’esperienza immersiva e coinvolgente durante i 21 giorni della corsa e per tutto l’anno.

I fan potranno visitare il Metagiro da qualsiasi dispositivo, accedendo a informazioni sulle tappe e scoprendo le riproduzioni in 3D del Trofeo Senza Fine, della Maglia Rosa e delle altre maglie simbolo. Nuove aree tematiche e funzioni saranno aggiunte nel corso del tempo, trasformando il Metagiro in un vero e proprio metaverso in grado di offrire esperienze sempre più interattive e coinvolgenti. Gli utenti potranno creare avatar personalizzati, rivedere i momenti epici del Giro, entrare nella Hall of Fame dei campioni che hanno fatto la storia della corsa, effettuare acquisti e acquisire benefit unici legati alla Corsa Rosa.