Il Goodwood Festival of Speed fa da palcoscenico per il debutto europeo di Kia EV9

Al Goodwood Festival of Speed, Kia ha presentato il suo attesissimo SUV EV9, destinato a scrivere un nuovo capitolo nella mobilità sostenibile. Dopo la sua prima apparizione statica a maggio a Francoforte, in Germania, l’EV9, primo modello a implementare i principi della Design Sustainability Strategy del marchio, ha affrontato la sua prima passerella dinamica in Europa.

La presenza del team tecnico di Kia nella “Electric Avenue” del festival fornirà ai visitatori l’opportunità di porre domande e ottenere ulteriori approfondimenti sul veicolo. L’EV9 di Kia è il primo grande SUV completamente elettrico del marchio, progettato e costruito per adattarsi allo stile di vita moderno nell’era dell’elettrificazione. Con la sua disponibilità di sei o sette posti, questo veicolo combina uno stile audace, una versatilità premium, connettività avanzata e il caratteristico design “Opposites United” di Kia, che lo rende pronto per qualsiasi sfida e sempre al controllo della situazione.

Un aspetto chiave dell’EV9 è la sua autonomia di guida fino a 541 chilometri, secondo il ciclo combinato WLTP. Inoltre, il veicolo è dotato della tecnologia di ricarica ultra rapida da 800 V, che consente di guadagnare 239 chilometri di autonomia in soli 15 minuti presso le colonnine di ricarica compatibili con questa tecnologia. Questo rende l’EV9 una scelta pratica e conveniente per i guidatori che desiderano abbracciare la mobilità elettrica senza preoccuparsi della ricarica frequente.

L’EV9 di Kia è solo uno dei numerosi nuovi modelli inclusi nel “Plan S” del marchio, il piano strategico a medio e lungo termine che prevede il lancio di 15 veicoli elettrici entro il 2027 a livello globale. Con questo ambizioso piano, Kia dimostra il suo impegno per l’elettrificazione e la transizione verso una mobilità più sostenibile.