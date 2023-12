Il Gruppo LEGO e Polaroid lanciano un nuovo set LEGO® IDEAS

Il Gruppo LEGO e Polaroid hanno presentato la nuova LEGO® IDEAS: Fotocamera Polaroid OneStep SX-70 frutto della collaborazione tra il Gruppo LEGO e Polaroid. Il creatore di questo affascinante modello, ispirato all’iconica fotocamera Polaroid, è il fan LEGO Marc, conosciuto anche come Minibrick Productions (@minibrickYT).

Il set, che sarà disponibile a partire dal 1° gennaio 2024, si inserisce nella linea LEGO IDEAS come il 53° prodotto creato sulla piattaforma. Composto da 516 pezzi, il set cattura l’essenza della celebre OneStep Camera, amata dagli appassionati di fotografia.

Tra le caratteristiche principali del modello vi sono un obiettivo funzionante, lo spettro cromatico iconico, una ghiera per regolare l’esposizione e un pulsante di scatto per l’inserimento ed espulsione delle immagini LEGO illustrate. Oltre alla fotocamera, il set include anche un pacchetto di pellicole Polaroid Time-Zero Land da assemblare e tre “foto” in stile LEGO che raffigurano una Polaroid.

Un tocco particolare è dato dalla campagna di marketing lanciata dal Gruppo LEGO in occasione del debutto della LEGO® IDEAS: Fotocamera Polaroid OneStep SX-70. Questa campagna mette in risalto l’elemento distintivo del prodotto: la mancanza di funzionalità. Immagini collocate in luoghi sorprendenti vengono contrassegnate con uno sticker che recita ‘NON SCATTATO CON LEGO Polaroid Camera’, trasformando implicitamente ogni foto “non scattata” in parte integrante di questa straordinaria iniziativa promozionale.