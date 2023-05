Il Gruppo LEGO lancia il nuovo set Arcade LEGO Icons PAC-MAN

Il Gruppo LEGO e Bandai Namco hanno deciso di festeggiare il 43° anniversario di PAC-MAN con un’incredibile novità: il nuovo set vintage LEGO ICONS PAC-MAN Arcade. Questo set è stato ispirato a uno dei giochi arcade più celebri di tutti i tempi e rappresenta un tributo perfetto all’iconica creatura gialla che ha affascinato intere generazioni.

Il videogioco PAC-MAN è stato lanciato per la prima volta il 22 Maggio 1980 in Giappone da Bandai Namco Entertainment Inc. (precedentemente Namco). Sin da subito, ha conquistato il cuore di milioni di giocatori e si è affermato come un’icona culturale senza tempo. Dopo ben 40 anni di presenza costante nella cultura popolare attraverso giochi, programmi televisivi, musica e altre forme di intrattenimento, il Gruppo LEGO ha deciso di rendere omaggio a questo leggendario gioco degli anni ’80 trasformandolo in un set di mattoncini.

Un dettaglio affascinante emerso da questa collaborazione tra LEGO e Bandai Namco è che il famoso colore giallo di PAC-MAN è stato ispirato dal caratteristico colore dei mattoncini LEGO. Questa sinergia tra due icone del divertimento ha portato alla creazione di un set unico nel suo genere, che cattura perfettamente lo spirito nostalgico del videogioco.

Il nuovo set LEGO ICONS PAC-MAN Arcade rappresenta una versione arcade del gioco, permettendo agli appassionati di rivivere le leggendarie mosse di inseguimento e cattura dei fantasmini. I giocatori potranno divertirsi a costruire le grandi versioni colorate di PAC-MAN, BLINKY e CLYDE, i personaggi che hanno reso indimenticabile l’esperienza di gioco originale. Queste figure ruotano su una base apposita e possono essere esposte sopra il videogioco o ovunque si desideri, aggiungendo un tocco di stile retrò a qualsiasi ambiente.

Non solo. Una volta completata la costruzione del set, i giocatori potranno godere di ulteriori dettagli interattivi. Ad esempio, sarà possibile illuminare il cassetto portamonete, aggiungendo una nota di realismo al set e creando un’atmosfera coinvolgente. Inoltre, all’interno del cubicolo del videogioco è nascosta una piccola vignetta raffigurante una minifigure femminile che gioca a PAC-MAN in una sala giochi. Questo dettaglio aggiuntivo dona un tocco di narrativa e invita i fan a immergersi nell’esperienza di gioco, permettendo loro di creare storie e scenari unici.