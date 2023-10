IL Gruppo LEGO presenta il nuovo set Dune Atreides Ornitottero Reale LEGO Icons

Il Gruppo LEGO ha annunciato oggi il suo primo set dedicato a Dune della Legendary Entertainment, basata sull’adattamento cinematografico di Denis Villeneuve del romanzo di Frank Herbert. Il nuovo Dune Atreides Ornitottero Reale LEGO Icons porta in vita in formato mattoncino uno dei velivoli più iconici dell’epopea fantascientifica ambientata nello spazio.

Questo set, composto da ben 1.369 pezzi, offre ai fan di Dune l’opportunità unica di ricreare l’inconfondibile design dell’Ornitottero, con eliche che possono ruotare di 180 gradi, aprendosi e chiudendosi con un semplice clic. Con una maestosa altezza di 23 cm, una lunghezza di 57 cm e una larghezza di 79 cm, il Dune Atreides Ornitottero Reale LEGO Icons è dotato persino di un carrello di atterraggio pieghevole. E non è tutto: il set include otto splendide minifigure LEGO dei personaggi principali di Dune, tra cui Paul Atreides, Lady Jessica, Gurney Halleck, Chani, Leto Atreides, Liet Kynes, Duncan Idaho e il temibile Barone Harkonnen con la sua caratteristica veste lunga.

Per i cultori dei romanzi originali di Dune di Frank Herbert o per chi ha amato l’ultimo adattamento cinematografico di Denis Villeneuve e aspetta con ansia l’uscita di Dune: Part Two prevista per il 15 marzo 2024, il set Dune Atreides Ornitottero Reale LEGO Icons rappresenta una straordinaria e imperdibile opera d’arte da esporre con orgoglio.