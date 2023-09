Il Gruppo LEGO presenta il nuovo set LEGO Ideas Collezione di insetti

Il Gruppo LEGO ha recentemente presentato la Collezione di insetti LEGO Ideas, un set straordinario ideato da un appassionato fan spagnolo di nome José Maria, noto su Twitter come @hackiroku24. Questa collezione, che è il cinquantesimo prodotto ideato dai fan sulla piattaforma LEGO® Ideas, ha catturato l’immaginazione di molti, portando la bellezza degli insetti e dei loro habitat nella dimensione LEGO. Ma l’azienda danese non si è fermata qui, poiché ha sorpreso il mondo ancora una volta con la creazione di LEGO Green Noise, una playlist ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) ispirata alla natura e agli insetti.

L’idea di LEGO Green Noise è nata per celebrare il lancio della Collezione di insetti LEGO Ideas. Questa playlist è un progetto ambizioso che trasforma i suoni della costruzione dei set LEGO in un’esperienza sonora immersiva e rilassante. Per realizzare questa impresa, il Gruppo LEGO ha collaborato con la pluripremiata rumorista Sanaa Kelley, famosa per la sua abilità nel creare effetti sonori utilizzando oggetti di uso quotidiano.

Kelley ha compiuto un’impresa straordinaria, ricreando in maniera iperrealistica i suoni naturali degli insetti, utilizzando esclusivamente gli iconici mattoncini LEGO. Le tracce audio presenti nella playlist catturano la magia e la meraviglia della natura, permettendo a chiunque di immergersi nei suoni della foresta amazzonica sudamericana, dell’America Centrale e delle foreste asiatiche, gli habitat dei tre straordinari insetti presenti nella Collezione di insetti LEGO Ideas: la farfalla morpho blu, lo scarabeo Ercole e la mantide cinese.

Ogni traccia di LEGO Green Noise dura fino a 45 minuti ed è composta interamente dai clic e dagli scatti dei mattoncini LEGO e degli imballaggi del nuovo set, oltre che da una varietà di tecniche Foley, che aggiungono ulteriori livelli di profondità e realismo ai suoni. Il risultato è un’esperienza sonora unica e coinvolgente che consente di scoprire i dettagli nascosti della vita degli insetti e dei loro habitat.

Questa playlist non è solo una novità per gli appassionati di LEGO, ma anche un’opportunità per coloro che cercano un momento di relax nella loro giornata. Secondo il Report LEGO Play Well del 2022, quasi il 58% degli adulti trascorre meno di un’ora al giorno a rilassarsi. LEGO Green Noise è stata progettata con l’obiettivo di aiutare le persone a trovare un momento zen nella loro giornata, fornendo un accompagnamento perfetto per la costruzione dei set LEGO. Grazie a questa playlist, è possibile immergersi nella bellezza della natura e degli insetti mentre si crea con i mattoncini.