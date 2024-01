Il Gruppo Piaggio a MBE 2024: ecco la nuova Moto Guzzi V7 Stone Ten

Aprilia e Moto Guzzi rappresentano il Gruppo Piaggio al Motor Bike Expo, l’evento che, a Verona dal 19 al 21 gennaio apre la nuova stagione dei motori.

I due marchi motociclistici italiani si presentano alla kermesse veneta con un programma di novità. Tra queste, Moto Guzzi presenta una nuovissima versione speciale della sua moto più iconica, la V7. Dedicata a chi vive la passione per Moto Guzzi all’interno della Community ufficiale degli amanti del marchio dell’aquila, Moto Guzzi V7 Stone Ten è infatti dedicata ai Guzzisti di The Clan, nata nel 2014.

La Moto Guzzi V7 Stone Ten manifesta la fervente vitalità della comunità guzzista attraverso una configurazione dal carattere sportivo. Una banda a scacchi bianchi e neri, ispirata al logo di The Clan e bordata di rosso, scorre elegantemente lungo la parte superiore del serbatoio, affiancando la superficie nera. Ai lati, il serbatoio si distingue per una finitura bianco pastello lucido, in contrasto con il nero dei fianchetti laterali.

La sportività è accentuata dalle molle degli ammortizzatori, dipinte in rosso, e dalle cuciture rosse a contrasto della sella, creata appositamente per questo modello. L’inconfondibile aquila rossa adorna i lati del serbatoio insieme alla scritta “Moto Guzzi” sui canali di entrambi i cerchi ruota. Una targa sul riser del manubrio identifica chiaramente l’edizione speciale.

L’equipaggiamento include gli specchietti retrovisori “bar end”, che conferiscono alla Stone Ten un profilo più slanciato e dinamico, e il tappo del serbatoio in alluminio anodizzato nero. Le personalizzazioni si estendono anche al motore twin 850 Moto Guzzi, con i coperchi delle teste in un elegante colore grafite e le protezioni dei corpi farfallati in alluminio anodizzato nero.

L’aspetto più vigoroso è enfatizzato dal sistema di scarico Arrow con terminali marchiati Moto Guzzi, che non solo aggiunge prestigio ma migliora le performance. La potenza aumenta da 48 a 49 kW (66,5 CV) a 6700 giri/min, mentre la coppia massima cresce da 73 a 75 Nm a 4900 giri/min. Gli scarichi Arrow, disponibili come accessorio, possono equipaggiare tutte le Moto Guzzi V7.

La nuova Moto Guzzi V7 Stone Ten sarà in vendita a partire dal mese di aprile presso la rete Moto Guzzi al prezzo di 10.499 Euro f.c.