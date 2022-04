Il Museo Mazda riapre le sue porte dopo un profondo rinnovamento

Il Mazda Museum di Mazda Motor Corporation, situato nella sede centrale di Hiroshima, è stato completamente rinnovato. Il museo espone veicoli e reperti d’epoca che ripercorrono la storia dell’Azienda sin dalla sua fondazione.

In vista dell’apertura al pubblico fissata per il prossimo 23 maggio, sia il design degli spazi che le esposizioni del museo sono stati completamente rinnovati con il duplice obiettivo di fornire ai clienti e al pubblico uno spazio con il quale avvicinarsi a Mazda e rafforzare il ruolo del Museo nel comunicare il marchio Mazda.

Con una combinazione di colori uniforme abbinata a luci calde e superfici in legno, gli interni e gli esterni del nuovo Museo Mazda sono stati tutti riprogettati secondo i più recenti concetti di design del marchio Mazda, offrendo ai visitatori uno spazio elegante e al contempo accogliente.

Il museo dispone di dieci zone espositive diverse, con finiture e illuminazione in linea con il tema di ciascuna zona. L’intero museo è stato concepito per offrire ai visitatori un’esperienza narrativa della visione di Mazda per il futuro e delle idee espresse in tutte le vetture che Mazda ha lanciato nel mondo sin dalla sua nascita. Inoltre, il salone di ingresso offre un’area in cui i visitatori possono rilassarsi e conoscere più da vicino il Marchio mentre si godono la vista degli ultimi modelli Mazda in esposizione. L’Azienda continuerà a offrire le note visite guidate in fabbrica, durante le quali i visitatori potranno osservare le linee di assemblaggio delle vetture in funzione.

Inoltre, è stato lanciato il Museo Mazda online sul sito web ufficiale del Costruttore, per consentire a molti più visitatori di esplorare le mostre del museo. Infatti, Mazda offrirà tour virtuali guidati con spiegazioni dettagliate per ciascuna zona e filmati immersivi dell’esposizione realizzati con l’aiuto di droni. Mazda Kids Channel fornirà anche spiegazioni di facile comprensione per i bambini sull’industria automobilistica e sulla produzione delle vetture Mazda. Per il momento sia il Museo Mazda online che il canale per i bambini saranno disponibili solo in giapponese mentre le versioni in inglese verranno introdotte più avanti.