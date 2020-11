Il Natale di Microsoft: della next-gen di Xbox al meglio della famiglia Surface

Consigli per gli acquisti da parte di Microsoft per vivere le festività natalizie all’insegna del brivido della next-gen. Vediamo le proposte nel dettagio:

Esperienza in 4K con la Xbox Series X

Arriva sul mercato Xbox Series X, la console più veloce e più potente di sempre, che spinge performance, velocità e compatibilità a livelli mai visti. Series X include una CPU 8 core Zen 2, in grado di fornire una potenza di calcolo 4 volte superiore rispetto a Xbox One, e racchiude 12 teraflop di GPU, con un livello di fedeltà visiva senza precedenti e una completa immersione con i giochi in 4K nativi e capacità fino a 8K. Abbinata alla memoria GDDR6 con la larghezza di banda più elevata di qualsiasi console di nuova generazione, Xbox Series X offre agli sviluppatori la possibilità di spingere al limite la loro creatività. Prezzo: € 499,99

Xbox Series S: prestazioni innovative nella console Xbox più piccola di sempre

Priva di lettore di dischi e perfetta per giocare assieme a tutta la famiglia, Xbox Series S include una CPU 8 core Zen 2, garantendo la velocità e le performance della nuova generazione all’interno dell’hardware più piccolo mai progettato da Xbox, a un prezzo accessibile. Xbox Series S fornisce prestazioni circa 3 volte superiori rispetto a Xbox One ed è stata progettata per far girare giochi a 1440p fino a 60FPS. La console è simile a Xbox Series X in termini di performance I/O e di CPU, rendendo più semplice per sviluppatori la possibilità di fornire le stesse ottime prestazioni di Xbox Series X, eseguendo il rendering a una risoluzione inferiore. Prezzo: 299,99 euro.

Xbox Series X/S saranno disponibili nei principali retailer fisici e online a partire dal 10 novembre.

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate è il catalogo targato Microsoft oltre 100 titoli ideale per chi è alla ricerca di esperienze di gioco da provare su console, PC e dispositivi Android, a un prezzo mensile contenuto. I membri di Xbox Game Pass Ultimate possono provare i titoli Xbox Game Studios a partire dal Day One e accedere all’abbonamento EA Play, che include 60 tra i migliori giochi per PC e console di Electronic Art senza costi aggiuntivi. In più, tutti gli abbonati al servizio possono giocare sul proprio smartphone o tablet Android grazie al cloud gaming (Beta) di Microsoft. Infine, molti dei giochi disponibili nella libreria Xbox Game Pass sfrutteranno le funzionalità di Xbox Series X tra cui lo Smart Delivery, Xbox Velocity Architecture, Quick Resume, la risoluzione 4K a 120 fps e altro ancora. Per gli appassionati del gioco da Pc, invece, l’offerta di Xbox Game Pass per Pc garantisce l’accesso a più di 100 giochi di grande qualità per Pc Windows 10, ad un conveniente prezzo mensile.

Tante le novità anche tra il laptop:

Microsoft Surface: eleganza e versatilità fuori dall’ordinario

Disponibile nella colorazione Platino, Surface Laptop Go offre il perfetto equilibrio tra stile, performance, durata e leggerezza, nel laptop Microsoft più economico di sempre. Surface Laptop Go è dotato di uno display touchscreen PixelSense da 12.4”, un ampio trackpad di precisione e una tastiera full-size con una corsa dei tasti di 1,3mm per un’esperienza di digitazione precisa e confortevole. Grazie a un processore Intel i5 Quad-Core di decima generazione e fino a 16GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, Laptop Go garantisce le massime performance, un’eccezionale velocità e una durata della batteria fino a 13 ore. Prezzo: a partire da 649 euro.

Surface Go 2: il 2-in-1 perfettamente portatile

Dotato di un touchscreen da 10,5 pollici, una risoluzione superiore e una batteria di lunga durata, Surface Go 2 è perfetto per gli studenti e i lavoratori che desiderano ottenere il meglio della produttività, anche da remoto. Il nuovo dispositivo è disponibile sul mercato con diverse opzioni di configurazione ed integra Studio Mics, una soluzione con doppio microfono per una maggiore nitidezza della voce e riduzione dei rumori di sottofondo, e una videocamera frontale da 5MP, che assicura video nitidi anche in condizioni di scarsa luminosità. Prezzo: a partire da 469 euro.

Surface Headphones 2: il miglior modo di ascoltare

Le Surface Headphones 2 sono progettate per essere indossate comodamente e per consentire un’immersione completa, grazie a una spettacolare qualità del suono e a 13 livelli di riduzione del rumore ambientale. Le nuove Surface Headphones 2 offrono una maggiore autonomia e una migliore qualità sonora, garantendo fino a 20 ore di utilizzo e permettendo di regolare la cancellazione del rumore attraverso i quadranti collocati sulla cuffia esterna per bloccare o amplificare le voci umane. Prezzo: a partire da 279,99 euro.

Surface Book 3: prestazioni elevate e design inconfondibile

Surface Book 3 è il laptop più potente della famiglia Surface, con un’autonomia della batteria che garantisce fino a 17,5 ore di attività. Disponibile nella variante da 13” o 15”, Surface Book 3 vanta un nitido Display PixelSense ad alta risoluzione, un trackpad liscio e preciso, una tastiera confortevole e le performance di una CPU Intel Core™ di decima generazione, oltre alla possibilità di scegliere la GPU discreta NVIDIA. In più, per gli amanti del gaming, Surface Book 3 da 15” arriva sul mercato con una GPU NVDIA GeForce, adatta per giocare ai più grandi titoli del catalogo Xbox Game Pass per PC a 1080p in 60 frame al secondo. Infine, è anche disponibile un’opzione di configurazione che include una scheda grafica NVIDIA Quadro RTX 3000 per soddisfare al meglio i bisogni delle aziende e delle università. Prezzo: a partire da 1.849 euro.