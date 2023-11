Il Natale di Prénatal: proposte eleganti e scelte divertenti

Prénatal, azienda di riferimento per l’abbigliamento dedicato all’infanzia (0-10 anni), alle future mamme, e per la puericultura, presenta una collezione dedicata alle prossime festività natalizie, tra capi eleganti e idee funny per rispondere allo stile di ogni bambino, e con diverse idee per tutta la famiglia in versione mini me.

Fil rouge nel look più formale dei maschietti è la camicia bianca con papillon scozzese che, nei neonati, è unita a un gilet blu. Per tutti l’abbinamento suggerito è con pantaloni blu dal taglio elegante.

Per le bambine via libera ai vestitini e alle gonne nel colore icona del Natale, il rosso, in tinta unita o scozzese. Centrale anche il tulle che dona ad ogni capo volume per far sentire ogni bimba una piccola principessa.

Ad ogni look è possibile abbinare il caldo abbraccio dei cardigan, tra rosso scarlatto o blu con dettagli panna.

Natale vuol dire gioiosa condivisione. Così da Prénatal arrivano anche i pigiami a tema natalizio pensati per ogni componente della famiglia. Stesso tema a partire dalla stampa di simpatiche paperelle e la personalizzazione grafica dedicata ad ogni membro della famiglia con le scritte “Daddy Duck”, “Little Duck”, e “Baby Duck”. E per le mamme in dolce attesa c’è anche la camicia da notte premaman a tema con stampa “Duck Family” e paperelle allover su fondo rosso: la vestibilità ampia e molto confortevole si adatta all’evoluzione naturale della pancia durante tutta la gravidanza.

Stile mini me per tutta la famiglia anche nei pigiami con renna sulla maglia e i pantaloni a scacchi e poi quelli a tema Disney con Minnie e Mickey Mouse.

E non è Natale senza le iconiche maglie tricot con le grafiche delle feste, dai pupazzi di neve a Babbo Natale. Anche qui i modelli sono pensati per tutta la famiglia.

E per i neonati tante irresistibili tutine, come quella che riporta il simpatico musetto di una renna con nasino pompon in rilievo e completa di cuffietta a righe rosse e bianche, per tenere il capo sempre al caldo.

Questo Natale Prénatal è pronto a vestire tutta la famiglia con stile ed allegria. La collezione è disponibile negli oltre cento punti vendita in Italia e online.