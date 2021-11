Il Natale è ancora più magico con Pandora

Amanti del Natale è giunto il vostro momento! La festività più amata da grandi e piccini è sempre più vicina, quindi è arrivato il momento di prepararsi e vestirsi a festa per entrare completamente nello spirito Natalizio.

Tutto questo è possibile grazie a Pandora che, anche quest’anno, ha pensato a una collezione di gioielli interamente dedicata a Natale . Il brand danese ha realizzato una serie di charms che rappresentano, nell’immaginario collettivo, i simboli delle feste: dall’Omino di Marzapane, alla boule de neige, fino ai simboli più tradizionali come la slitta di Babbo Natale al classico alberello illuminato a festa.

Non perdere l’occasione di indossare il Natale in tutte le sue forme, scegli il gioiello Pandora che più ti rappresenta e celebra queste feste in grande stile!

Charm Omino Pan di Zenzero

Questo charm pendente Omino di marzapane birichino ti ruberà il cuore. Rifinito a mano, realizzato in argento sterling 925 e decorato con smalto verde, rosa e rosso, il charm pendente presenta un uomo di marzapane che tiene in mano un bastoncino di zucchero a strisce bianche e rosse. L’omino prende vita grazie ai ricchi dettagli come il papillon, i bottoni e la glassa color argento sui polsi, sulle gambe e sulla testa. L’adorabile charm pendente reca anche l’incisione “Life is Sweet” (La vita è dolce). Non lasciarti sfuggire l’omino di marzapane!

Prezzo 45,00€

Charm Pendente Vetro di Murano Sfera Natalizia

Porta con te il tuo angelo custode dovunque tu vada indossando questo charm pendente Angelo della neve e globo. Rifinito a mano e realizzato in argento sterling 925, il charm pendente presenta un globo in vetro di Murano trasparente con glitter all’interno che reca l’incisione “Peace Love Joy”, per ricordarti sempre l’autentico significato del Natale. Il globo racchiude un delicato angelo della neve con un corpo a forma di cuore e ali intagliate a cuore che diffonde amore. Il gioiello può essere un regalo ricco di significato oppure un’aggiunta divina a ogni look.

Prezzo: € 59,00

Charm Babbo Natale in arrivo

Porta sempre con te lo spirito del Natale indossando questo charm Babbo Natale e renna. Rifinito a mano e realizzato in argento sterling 925, il charm cattura il momento magico in cui Babbo Natale vola attraverso il cielo notturno sulla sua slitta per portare regali ai bambini di tutto il mondo. La luna piena dipinta con abbagliante smalto bianco e le stelle intagliate illuminano il cielo. Questo splendido charm natalizio reca l’incisione “Do you BELIEVE in Magic” (CREDI nella magia) per far rivivere la magia del Natale vista attraverso gli occhi dei bambini.

Prezzo: € 39,00

Charm Albero di Natale

Accogli lo spirito natalizio indossando questo charm Albero di Natale. Il gioiello scintillante è rifinito a mano, realizzato in argento sterling 925 e decorato da pietre rosse e verdi a forma di decorazioni natalizie. Una stella in rilievo sulla sommità e un messaggio inciso sul retro del charm “The MAGIC of Christmas” (La MAGIA del Natale) completano il charm ricco di dettagli. Indossalo con altri gioielli sfavillanti per esprimere tutto il tuo amore per questo meraviglioso periodo dell’anno.

Prezzo: € 49,00