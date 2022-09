Il nuovo Bridgestone Turanza 6: prestazioni sul bagnato senza eguali

Bridgestone, leader mondiale nel settore dei pneumatici e nelle soluzioni per la mobilità sostenibile, annuncia oggi il lancio di Bridgestone Turanza 6, il nuovo pneumatico di punta touring estivo. Questo prodotto premium offre prestazioni sul bagnato impareggiabili che garantiscono agli automobilisti sicurezza e una maggiore sostenibilità grazie a una durata superiore e a una migliore efficienza energetica e di consumo. Il nuovo Bridgestone Turanza 6 offre controllo e massima tranquillità anche in caso di imprevisti, come la pioggia, che possono causare stress alla guida.

Secondo i test condotti dall’ente indipendente TÜV SÜD, Bridgestone Turanza 6 supera i principali competitor nel medesimo segmento, offrendo le migliori prestazioni sul bagnato della categoria., sia in curva sia su rettilineo. Le prestazioni sul bagnato sono confermate anche dall’etichettatura Europea: Bridgestone Turanza 6 ha classe “A” per aderenza sul bagnato sull’intera gamma.

Un’approfondita ricerca condotta da Bridgestone sulle esigenze e le aspettative degli automobilisti ha dimostrato che l’86% indica le “prestazioni sul bagnato” come uno dei criteri più importanti per l’acquisto del pneumatico. La pioggia e le condizioni difficili di guida su fondo bagnato sono state identificate come alcune delle principali sfide che si incontrano quotidianamente alla guida.

a sicurezza non è l’unico aspetto che caratterizza il nuovo Bridgestone Turanza 6. L’ultimo pneumatico di punta dell’azienda offre anche una durata superiore, con una resa chilometrica migliore del 22% rispetto al suo predecessore, Turanza T005, già vincitore dei principali test di settore. Bridgestone Turanza 6 offre anche una migliore efficienza nei consumi di carburante o una maggiore autonomia della batteria (a seconda del tipo di veicolo), con una riduzione del 4% della resistenza al rotolamento rispetto al suo predecessore [2], e raggiunge l’etichettatura in classe “A” o “B” su tutte le misure. Tutto ciò grazie anche alla protezione aerodinamica del cerchio, progettata per ridurre la resistenza dell’aria sul pneumatico durante la guida.

Bridgestone Turanza 6 è il risultato di molte tecnologie pionieristiche che ne amplificano le prestazioni, come le innovazioni rivoluzionarie utilizzate nel disegno del battistrada, nella mescola e nella costruzione. Tra queste, le tecnologie all’avanguardia e sostenibili TECHSYN ed ENLITEN – che permettono le migliori prestazioni con un occhio di riguardo alla sostenibilità – per la prima volta integrate in un pneumatico Bridgestone per il mercato del ricambio.

In quanto azienda di soluzioni sostenibili, Bridgestone evolve costantemente il proprio processo di ricerca e sviluppo per diventare sempre più efficiente e sostenibile. Bridgestone Turanza 6 è stato sviluppato utilizzando l’innovativa tecnologia Bridgestone di sviluppo virtuale dei pneumatici, che consente di creare e testare una versione digitale del pneumatico in fase di sviluppo, monitorando le prestazioni del prodotto in diverse condizioni prima di passare alla realizzazione del prototipo. Nella fase di sviluppo questo approccio sostenibile porta a un risparmio del 21% di materie prime e di emissioni di CO 2 , come i 60.000 chilometri e le 7,7 tonnellate di CO 2 che deriverebbero dai test outdoor.

Grazie all’impiego delle più recenti tecnologie, come ENLITEN, il nuovo Bridgestone Turanza 6 è adatto anche per i veicoli ibridi ed elettrici, contribuendo a ottimizzarne le prestazioni. La bassa resistenza al rotolamento permette di aumentare la durata della batteria e l’autonomia, oltre a un controllo eccellente per risolvere i problemi di guida specifici dei veicoli elettrici, una maggiore tolleranza all’usura dovuta al peso maggiore e alla coppia più elevata, e una riduzione della rumorosità – quasi inesistente nei veicoli elettrici – a beneficio del comfort del conducente. Bridgestone Turanza 6 permette la riduzione di 2 decibel del rumore di passaggio rispetto al suo predecessore.