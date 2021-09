Il nuovo Bullock Excellence porta la firma del Politecnico di Milano

Bullock, brand da anni leader tra gli antifurti meccanici per affidabilità e sicurezza, ha presentato una nuova veste per quella che è la referenza dalla quale è nato tutto e che ha fatto conoscere il marchio al mondo: il Bullock Excellence. Tale innovazione è stata possibile grazie ad una collaborazione nata nel 2017 tra il brand e POLI.design, polo di eccellenza mondiale per quanto riguarda il Design fondato dal Politecnico di Milano nel 1999, nell’ambito del Master Industrial Design Engineering and Innovation.

Il nuovo Bullock Excellence coniuga la sua tradizionale affidabilità con un design attuale e moderno e una maggiore facilità di utilizzo. La testina universale telescopica, regolabile e compatibile con tutte le vetture; un braccetto allungabile che consente un fissaggio più saldo e più stabile al pianale dell’auto, grazie anche alle palle di sicurezza. Infine, un rivestimento in grip soft touch del manico conferisce al prodotto un aspetto premium e ne migliora la maneggevolezza e l’esperienza d’uso oltre che prevenire eventuali graffi ai tessuti e alle plastiche interne all’abitacolo.

Bullock Excellence è disponibile in due varianti per le auto con cambio manuale e una variante per le auto con cambio automatico, come chiaramente indicato sul pack da una barra colorata immediatamente visibile. Il prodotto è inserito in una nuova confezione che ne evidenzia il restyling e che predilige la chiarezza delle informazioni e una facile trasportabilità. Infatti, con una dettagliata descrizione di uso e plus di immediata utilità per il consumatore, è migliore sia come esposizione a scaffale che come trasportabilità grazie alla maniglia super resistente.

Un nuovo pack similare è quello del Bullock Defender, l’antifurto blocca volante universale per auto. Una confezione premium in cartone che sostituisce l’attuale confezione in plastica trasparente per una migliore esperienza d’uso, una maggiore chiarezza dei contenuti e una maggiore coerenza con gli ultimi lanci del brand.