Il Porsche Festival 2022 fa il pieno di emozioni e di partecipanti

Si è chiusa ufficialmente la settima edizione del Porsche Festival andata in scena, per il secondo anno consecutivo, al Porsche Experience Center Franciacorta. Con un totale di 9.127 visitatori in due giorni, quella del 2022 è l’edizione più di successo dall’esordio dell’evento nel 2015.

Al centro la passione per il Marchio, rappresentata al meglio dalle tradizionali parate che hanno visto sfilare oltre 1.000 Porsche di tutte le epoche e dagli stand che hanno raccontato il mondo Porsche all’interno del Porsche Village. Grandi emozioni anche in pista grazie alle esperienze di guida offerte, con la “Carrera Cup Experience” che ha lasciato a bocca aperta i coraggiosi che hanno affiancato in auto i piloti ufficiali della Carrera Cup Italia.

I numeri e gli highlights del Porsche Festival 2022

– 63.000 chilometri percorsi in pista durante le esperienze di guida

– 2 anniversari celebrati: 70 anni dei Porsche Club e 50 anni della Carrera RS 2.7

– 887 i cavalli della Porsche più potente presente (Porsche 918)

– 1 delle 30 Porsche 911 GT2 RS Clubsport Manthey-Racing prodotte nel mondo

– 1953 l’anno di produzione della Porsche più storica presente (356 America Roadster)

– Borsone “Sprayground” della collezione RS 2.7 il prodotto più venduto allo shop

– 268 volti dipinti al truccabimbi

– 19.703 foto scattate dai fotografi ufficiali

– 20 ore di musica nel paddock firmata RDS