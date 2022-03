Il portfolio di laptop ThinkPad: flessibilità ed efficienza per il business

Lenovo presenta una serie di novità che si aggiungono al portfolio ThinkPad: Yoga X13 e X13 Gen 3, oltre ai laptop di terza generazione della serie ThinkPad L progettati per fornire maggiore connettività e funzionalità di collaborazione a chi svolge il proprio lavoro in modalità ibrida. Con l’introduzione dei nuovi ThinkPad X1 e della Serie Z entrambi svelati al CES, al più recente e innovativo ThinkPad X13s e alla Serie T e gli aggiornamenti della famiglia ThinkPad L e X si completa uno dei più ampi portfolio di laptop aziendali disponibile sul mercato. Progettato per offrire ai clienti la scelta migliore, ThinkPad è costruito per offrire il meglio in termini di design, innovazione e qualità. Con una focalizzazione sulle funzionalità fondamentali per abilitare l’hybrid working, i nuovi laptop offrono una serie di miglioramenti, tra cui il sistema Dolby Voice, la fotocamera FHD, il Wi-Fi 6E1, le reti 5G sub62 e 4G LTE3 wireless WAN e diverse opzioni per la batteria su modelli selezionati con possibilità di scelta tra leggerezza in mobilità o maggiore durata della batteria.

La terza generazione di ThinkPad X13, X13 Yoga e i modelli L13, L13 Yoga e L14 e L15 seguono la visione di Lenovo Smarter Technology For All, portando sul mercato tecnologia che aggiunge valore reale. Lenovo prosegue nell’impegno di ridurre l’impatto ambientale utilizzando plastica riciclata post-consumo (PCC) nel pannello dello speaker e negli adattatori del caricabatteria dei ThinkPad presentati oggi. Questi laptop ThinkPad contengono il 90% materiali riciclati negli imballaggi e/o materiali sostenibili7 e hanno ottenuto le certificazioni ENERGY STAR e EPEAT per il rispetto degli standard ambientali e di risparmio energetico.

Offrono alte prestazioni grazie alle più recenti piattaforme che utilizzano Windows 11 Pro, tutti i modelli sono disponibili con processori Intel vPro fino a Intel Core di 12ma generazione e grafica Intel Iris Xe; ThinkPad X13 Gen 3 è disponibile con processore AMD Ryzen PRO 6000 Series e grafica AMD Radeon 600M; e processori AMD Ryzen PRO 5000 Series su ThinkPad serie L.

ThinkPad continua a migliorare la user experience nelle aree che contano davvero:

Dolby Voice, ora disponibile su tutti i modelli, offre un’esperienza audio eccezionale durante le videoconferenze sfruttando la tecnologia audio spaziale con rilevamento dinamico delle voci per meeting più naturali e meno faticosi da seguire. Dolby Voice ottimizza anche le prestazioni di altoparlanti e microfono con funzionalità quali la gestione automatica dei livelli delle voci più basse o lontane e la cancellazione del rumore di fondo, rumori indesiderati o eco, indipendentemente dalla piattaforma di collaboration utilizzata.

Videocamere IR FHD opzionali, con otturatore della videocamera per la privacy, migliorano la qualità delle videoconferenze e l’accesso al device con Windows Hello.

Migliore connettività per conferenze senza buffer e collaborazione efficiente tramite cloud, praticamente ovunque. Tutti i modelli ThinkPad presentati oggi includono opzioni 4G LTE che consentono una maggiore velocità di connessione Wireless WAN (WWAN), una novità assoluta per L13 e L13 Yoga. ThinkPad X13 Gen 3 è disponibile anche con 5G sub6 (opzionale) per connessioni ultraveloci. Il Wi-Fi 6E (opzionale) è disponibile per una velocità di connessione ottimale su reti sovraccariche.

TrackPad da 115 mm più grande del 15% migliora l’usabilità per gli utenti del touchpad.

Tra le caratteristiche uniche dei diversi modelli annunciati:

ThinkPad X13 Yoga e X13 Gen 3 sono dotati di altoparlanti rivolti verso l’utente con Dolby Audio e opzione di visualizzazione a basso consumo Dolby Vision con tecnologia Low Blue Light. I modelli Intel sono inoltre progettati su piattaforma Intel Evo per soddisfare requisiti specifici.

sono dotati di altoparlanti rivolti verso l’utente con Dolby Audio e opzione di visualizzazione a basso consumo Dolby Vision con tecnologia Low Blue Light. I modelli Intel sono inoltre progettati su piattaforma Intel Evo per soddisfare requisiti specifici. ThinkPad X13 Gen 3 è disponibile con opzioni di batteria da 41Wh e 54.7Wh, quest’ultima offre fino al 40% di autonomia in più 4 rispetto all’opzione con minore potenza.

è disponibile con opzioni di batteria da 41Wh e 54.7Wh, quest’ultima offre fino al 40% di autonomia in più rispetto all’opzione con minore potenza. ThinkPad L14 e L15 Gen 3 disponibili con nuovi form factor nella colorazione Thunder Black, con bordi più sottili e screen-to-body ratio più elevato che si traduce in dispositivi più sottili e leggeri. I laptop sono disponibili con batteria da 42Whr, 57Whr o 63Whr per dare scelta tra maggiore leggerezza o durata della batteria prolungata.

disponibili con nuovi form factor nella colorazione Thunder Black, con bordi più sottili e screen-to-body ratio più elevato che si traduce in dispositivi più sottili e leggeri. I laptop sono disponibili con batteria da 42Whr, 57Whr o 63Whr per dare scelta tra maggiore leggerezza o durata della batteria prolungata. ThinkPad L13 Yoga e L13 Gen 3 sono disponibili nelle colorazioni Thunder Black o nella nuova tonalità Storm Grey, progettati per passare al formato 16:10, incluso un nuovo display opzionale 13,3” da 500nit e modalità Privacy Guard per una maggiore protezione dello schermo in ambienti pubblici.

I laptop ThinkPad di Lenovo continuano a spingersi oltre, non solo in termini di innovazione, ma anche di scelta che offrono ai consumatori, ogni modello è pensato per una diversa esigenza. Chi lavora in modalità ibrida e decisori IT hanno esigenze e necessità diverse nei molteplici segmenti di mercato e casi d’uso. La priorità di Lenovo è soddisfare gli utenti finali con dispositivi che migliorano la produttività e la collaborazione, oltre a semplificare il supporto e il carico di gestione dell’IT.