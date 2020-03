Il Rally di Colin McRae in DiRT Rally 2.0 Game of the Year

Dopo essere stato selezionato come Best British Game ai BAFTA Games Awards 2020, Codemasters ha annunciato oggi l’uscita dell’esperienza rally completa con DiRT Rally 2.0 Game of the Year. In arrivo il 27 marzo 2020 su PlayStation®4, Xbox One e PC, i giocatori avranno il gioco principale, le stagioni 1-4 con una varietà di veicoli, location, livree e nuovi contenuti bonus che celebrano la carriera e i risultati di Colin McRae. I giocatori che hanno acquistato DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition o qualsiasi Season Pack completo riceveranno i contenuti bonus di Colin McRae gratuitamente come download digitale dal 24 marzo.

DiRT Rally 2.0 GOTY è l’ultimo titolo racing che celebra il meglio del rally e del rallycross, includendo 81 auto in 26 location. I nuovi giocatori potranno sperimentare un gioco di rally autentico e realistico che offre l’azione emozionante e frenetica dell’ Official FIA World Rallycross Championship: una tradizionale gara su pista con più giri con sei vetture. I giocatori che possiedono la Standard Edition senza contenuti aggiuntivi possono acquistare i contenuti di Colin McRae come pack individuale tramite lo store digitale della loro piattaforma.

Il contenuto bonus, chiamato DiRT Rally 2.0, Colin McRae ‘FLAT OUT’ pack’, presenta la nuova location scozzese, Perth e Kinross, con 12 percorsi,la SUBARU Impreza S4 Rally e la SUBARU Legacy RS e 40 scenari che abbracciano la leggendaria carriera di McRae dal 1984 al 2006. I fan del Rally metteranno alla prova la loro bravura alla guida e affronteranno al posto di Colin una serie di sfide tra cui penalità di tempo, equipaggiamento danneggiato e guasti meccanici. Gli scenari si svolgono in nove delle auto rese famose durante la carriera di Colin, inclusi molti veicoli iconici dei precedenti giochi Colin McRae Rally e DiRT.

“Dopo dodici mesi di lavoro con la nostra community e il miglioramento di DiRT Rally 2.0, è fantastico avere un pack completo sia per i fan di vecchia data che per i nuovi giocatori della serie”, ha dichiarato Ross Gowing, Game Director di DiRT Rally 2.0 presso Codemasters. “L’aggiunta del pack Colin McRae Flat Out è la ciliegina sulla torta e il modo perfetto per il team di chiudere il capitolo DiRT Rally 2.0 e concentrarsi sul futuro del rally.”

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0