Il SUV EVO Eletric inaugura la nuova era di DR Automobiles

Nel corso degli anni, il marchio DR ha innalzato sempre di più gli standard dal punto di vista dei criteri costruttivi, delle motorizzazioni e dei contenuti tecnologici. Adesso, in un contesto socioeconomico inevitabilmente mutato, il Gruppo si appresta ad attuare un piano industriale e commerciale di grande portata ed ampio respiro. Punto di partenza, la linea di modelli EVO by DR. Il primo modello sul mercato della linea EVO by DR è il SUV EVO Eletric, a cui seguiranno i modelli a combustione EVO 4, EVO 5 ed EVO 6.

La filosofia EVO by DR è “incarnata a pieno” da un’auto totalmente elettrica, ad emissioni 0, accessibile a tutti. La EVO Electric è infatti, con un’autonomia di 300 km, la full electric più economica del mercato, pur sfruttando la più avanzata ed efficiente tecnologia elettrica in questo momento disponibile. Da sempre il gruppo DR è impegnato nella sfida di ridurre i consumi e le emissioni inquinanti. In oltre 15 anni ha sviluppato un’avanzatissima tecnologia bimodale grazie alla quale, anche tutti i futuri modelli a combustione della linea EVO by DR saranno in grado di rispondere alla sempre più crescente esigenza di salvaguardia ambientale.

Altro punto di forza del marchio di Isernia, il prezzo. Per quanto riguarda il SUV EVO Eletric, ad esempio, il prezzo finale è di € 19.900,00, che si ottiene sottraendo al prezzo di listino di € 29.900,00 full optional di serie, lo sconto dei concessionari, il contributo rottamazione statale ed uno speciale sconto che EVO ha deciso di mettere in campo per l’emergenza Covid19, fino al 30.04.2020. Questa particolare promo prevede l’acquisto online dell’auto e la consegna a domicilio. Nelle regioni dove il contributo locale va ad aggiungersi a quello statale, il costo finale della EVO Electric potrebbe essere pari a quello di un’utilitaria a benzina.

Parlando di prestazioni, la Evo Electric offre un’autonomia dichiarata di 300 km. Monta una batteria da 40 kWh che con ricarica rapida si ricarica (dal 15% all’80%) in circa 40 minuti. A spingerla ci pensa un motore sincrono da 85 kW (115 CV) e 270 Nm. Le dimensioni sono decisamente contenute: 4,13 metri di lunghezza per 1,75 di larghezza e 1,56 di altezza, con un passo di 2,5 metri e un’altezza da terra di 13 cm. Aprendo il portellone si accede a un bagagliaio da 250 litri in configurazione standard, che diventano 450 a sedili reclinati.