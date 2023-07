Il TIM Summer Hits fa tappa a Rimini: tre serate di musica e divertimento

Rimini si prepara ad accogliere il TIM Summer Hits, lo show musicale dell’estate di Rai 2, per il secondo anno consecutivo. Dopo il successo di pubblico registrato a Roma in Piazza del Popolo, la città della costa adriatica diventa il fulcro delle esibizioni dei più importanti artisti nazionali e internazionali dal 6 all’8 luglio. L’evento si svolgerà in Piazzale Fellini e promette di regalare tre serate ricche di musica e spettacolo in occasione della Notte Rosa.

Settanta artisti si esibiranno sul palco del TIM Summer Hits, offrendo al pubblico la possibilità di ascoltare dal vivo i loro successi dell’estate. Tra i protagonisti attesi troviamo nomi come Achille Lauro, Alex Britti, Arisa, Emma, Fred De Palma, Nina Zilli, Rocco Hunt e molti altri. Sarà un vero e proprio spettacolo esplosivo che coinvolgerà non solo il pubblico presente in piazza, ma anche tutti coloro che seguiranno l’evento in televisione.

Infatti, i tre appuntamenti a Rimini saranno trasmessi su Rai 2 in prima serata a partire dalla domenica successiva, il 16 luglio, e saranno visibili anche su Rai Radio 2. Inoltre, lo show sarà disponibile per la visione in streaming su RaiPlay, permettendo a tutti di godersi l’energia e la musica dell’estate.

Durante le serate, ci saranno numerosi collegamenti con il backstage, che sarà presieduto da Gli Autogol, un trio seguitissimo sul web. Grazie alla loro ironia ed energia, incontreranno alcuni degli ospiti che saliranno sul palco del TIM Summer Hits, regalando al pubblico uno sguardo dietro le quinte dell’evento.

Il TIM Summer Hits è un progetto innovativo che coinvolge quattro partner: TIM come title sponsor, Suzuki come Auto del TIM Summer Hits, Carrefour e Canta Tu. Un’occasione per mettere in luce l’importanza della collaborazione tra le aziende e l’evento stesso.

Inoltre, il pubblico di Rimini avrà la possibilità di incontrare i vincitori del concorso “Vinci l’Experience TIM Summer Hits“. Essi potranno partecipare a un’esperienza esclusiva nel backstage, scoprendo i segreti e le sfide dietro la realizzazione dell’evento e godersi il concerto dalle prime file.

TIM, in occasione del TIM Summer Hits, ha anche lanciato un concorso dedicato alle band emergenti. Fino al 23 luglio, le band possono candidarsi con un brano inedito su musicawards.tim.it. Le 15 band finaliste saranno giudicate da una giuria di esperti del settore musicale e la band vincitrice avrà l’opportunità di esibirsi sul prestigioso palco dell’Arena di Verona durante i TIM Music Awards.