IMAGinE e Opel: per una guida futura più sicura e collaborativa

Ottimizzazione dei flussi del traffico, prevenzione degli incidenti e una guida sicura e più rilassata – questi sono gli obiettivi di IMAGinE, un progetto di ricerca tedesco per l’automazione intelligente delle manovre e per evitare i rischi collaborando in tempo reale, che è giunto a conclusione. Sotto la guida di Opel e del coordinatore del progetto Nikolas Wagner, Manager ADAS Innovations del Technical Center Central Europe di Opel Automobile GmbH, 12 partner del settore automobilistico, della ricerca e della rete stradale collaborano dal settembre 2016 allo sviluppo di sistemi di assistenza innovativi per la guida collaborativa del futuro. Gli sviluppi sono stati esaminati in simulazioni e su auto reali, tra cui anche dei modelli Opel.

Cinque aree di ricerca per la guida collaborativa del futuro

Gli attuali sistemi di assistenza condividono le informazioni relative alla sicurezza con il guidatore o agiscono immediatamente da soli, ma queste informazioni non sono quasi mai condivise tra i veicoli. La sfida di IMAGinE consisteva nel migliorare le connessioni tra gli utenti della strada per contrastare tempestivamente ed efficacemente il rischio di incidenti. Il team ha esaminato cinque aree tematiche: