In e-bike sulla neve? Ora si può con MoonBikes

Sono veloci, sicure, silenziose e totalmente ecologiche: queste le caratteristiche delle nuove MoonBikes, le prime snow e-bike ultraleggere a propulsione totalmente elettrica. Gioielli di tecnologia si apprestano a diventare, dal prossimo dicembre, la tendenza della stagione invernale che sta per aprirsi sulle nostre montagne.

Le nuove MoonBikes sono l’opzione giusta per il singolo appassionato di montagna e di neve, ma anche per chi gestisce comprensori sciistici, hotel e rifugi, strutture di ospitalità, villaggi e parchi: «Dopo il grande successo riscontrato negli Stati Uniti e in Francia, ora siamo pronti a offrire anche agli italiani l’opportunità di vivere una nuova esperienza, silenziosa ed ecologica, sulla neve» ha dichiarato Nicolas Muron, CEO e fondatore del marchio. «Sostenibilità e ambiente sono al centro del nostro progetto e della tecnologia da noi sviluppata e brevettata.»

La manovrabilità di una bicicletta, la potenza di una moto: dopo il successo nei comprensori di mezza Europa, nelle prossime settimane anche le nostre stazioni sciistiche avranno un’alternativa verde alle tradizionali e inquinanti motoslitte. Le strutture montane potranno diversificare la loro proposta turistica con questi nuovi mezzi, che non lasciano altra impronta nell’ambiente che le tracce sulla neve. Tantissimi appassionati di montagna stanno già raccogliendo informazioni e pensano di regalarsi una nuova MoonBike.

Un’ulteriore opzione è garantita grazie al lancio della nuova versione Utility presentata ad aprile 2022 e dotata di rollbar con lampeggiante e clacson, portapacchi con occhielli ed elastici, batteria performante e caricabatteria veloce: silenziosa ed eco-responsabile, l’utilitaria MoonBike è ideale per compiere brevi tragitti o lavori quotidiani quali manutenzione, servizio piste e gestione degli impianti di risalita.

Le MoonBikes raggiungono una velocità di 42 chilometri orari. Possono essere utilizzate fino ai 25 gradi sotto lo zero, possono risalire salite fino a una pendenza massima del 40%. Hanno un’autonomia di 90 minuti, che possono raddoppiare con la seconda batteria opzionale. Per la ricarica completa servono 5 ore e 45 minuti.

La versione “Black”, inoltre, permette di diversificare la gamma e soddisfare i desideri degli amanti delle MoonBikes con un’elegante edizione limitata a 100 esemplari esclusivi per tutta l’Europa in consegna a un pubblico selezionatissimo a partire da novembre 2022.