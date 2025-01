In prima TV su Sky Cinema e NOW “THE APPRENTICE – ALLE ORIGINI DI TRUMP”

Il prossimo 19 gennaio debutta in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW il film “THE APPRENTICE – ALLE ORIGINI DI TRUMP”, diretto da Ali Abbasi e interpretato da Sebastian Stan, Jeremy Strong, e Maria Bakalova. Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2024, il film racconta l’ascesa di Donald Trump, partendo dai suoi primi passi come imprenditore fino alla presidenza degli Stati Uniti.

Da aspirante imprenditore a Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump è un’icona controversa che ha saputo affidarsi alla persona giusta: Roy Cohn. Questo personaggio fondamentale per la vita di Trump è interpretato da Jeremy Strong, mentre Sebastian Stan dà vita al ruolo del futuro presidente. Il film esplora il legame tra i due uomini e come gli insegnamenti di Cohn abbiano influenzato profondamente il destino di Trump e la sua ascesa al potere.

La sinossi del film descrive New York negli anni ’70, con un Donald Trump determinato a emergere e a costruirsi un nome nell’immobiliare di Manhattan. Roy Cohn, un faccendiere controverso con un passato turbolento, diventa il mentore di Trump insegnandogli le strategie per accumulare ricchezza e potere attraverso l’inganno e la manipolazione. Questo controverso rapporto tra maestro e allievo viene esplorato nel film, rivelando le intricazioni della politica e del potere.

Il percorso di un uomo convinto che avrebbe portato alla rinascita la Grande Mela*, questo è il fulcro del film che promette di raccontare una storia avvincente e ricca di dettagli inediti sulla vita e l’ascesa di Donald Trump. Gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi nel passato del controverso presidente e di scoprire gli eventi che hanno plasmato la sua visione del potere e della leadership.

“THE APPRENTICE – ALLE ORIGINI DI TRUMP” sarà trasmesso in prima TV domenica 19 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno e sarà disponibile in streaming su NOW. Per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo, il film sarà disponibile anche in 4K.