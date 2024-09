Indochine: il ritorno della leggendaria band francese con “Babel Babel”

La leggendaria band francese, Indochine, che vanta oltre 40 anni di carriera musicale, ha fatto il suo ritorno trionfante con il nuovo album “Babel Babel”. L’album è disponibile in formato digitale, triplo vinile e doppio CD, offrendo così ai fan una vasta scelta per godersi la musica di questa iconica band.

Uno dei punti salienti di questo nuovo lavoro è il singolo “Le chant des cygnes”, ispirato alle donne iraniane che osano sfidare le regole oppressive dell’hijab obbligatorio. Secondo la band, questo brano è un inno alt-pop scritto a sostegno di tutte le donne coraggiose che combattono per la propria libertà.

In una società che predilige i contenuti di breve durata, la band ha lavorato duro per dare vita a un doppio album di 17 brani che spaziano tra generi come new wave, synth-pop, alt-rock e post-punk. “Babel Babel” è il risultato di mesi di lavoro tra Parigi, Boulogne, Bruxelles e Londra, con la collaborazione di artisti del calibro di Christine and The Queens, Placebo e Asia Argento.

La scrittura dei testi da parte del cantante e chitarrista Nicola Sirkis si è arricchita di sfumature più profonde e personali, riflettendo su temi universali come l’amore, la guerra, la speranza e la morte. L’album offre anche collaborazioni di rilievo con artisti del calibro di Ana Perrote degli Hinds e Marion Brunetto dei Requin Chagrin, aggiungendo un tocco unico e coinvolgente alla già potente produzione musicale della band.

Per i fan più affezionati degli Indochine, questo nuovo album si presenta come un’opera completa e coinvolgente, capace di trasmettere tutta l’intensità e la passione che contraddistinguono la musica di una delle band più importanti della scena rock francese. Con milioni di dischi venduti in tutto il mondo e una carriera costellata di successi, gli Indochine dimostrano ancora una volta di essere in grado di reinventarsi e sorprendere il pubblico con la loro musica avvincente e coinvolgente.