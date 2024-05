INEOS Grenadier per i 100 anni di BELSTAFF: 1924 esemplari numerati

INEOS Automotive ha presentato il primo Grenadier 1924 in edizione limitata per celebrare il centenario del celebre marchio Belstaff. Questo veicolo sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 26 giugno 2024, ma solamente in 1.924 unità. Ogni singolo veicolo sarà contraddistinto da un numero unico e presenterà con orgoglio il distintivo emblema per i 100 anni di Belstaff.

Questa edizione limitata trae ispirazione dai tocchi di stile unici di questa firma di abbigliamento così longeva. Il Grenadier 1924 sarà immediatamente riconoscibile, con la sua audace colorazione a contrasto nelle tonalità Magic Mushroom e Inky Black, gli esclusivi cerchi in lega bicolore da 17″ tagliati al diamante con finitura nera lucida e la griglia nera decromata con piastre anteriori e posteriori in tonalità grigio scuro.

Basato sul pacchetto di punta Fieldmaster, il Grenadier 1924 sfoggia una finitura verde scuro su cruscotto, console centrale, console nel padiglione, quadro comandi e pannelli delle portiere, oltre a rivestimenti in pelle neri su volante, leva del freno a mano e maniglia passeggero, il tutto completato da un padiglione grigio scuro.

La perfetta collaborazione tra i marchi Belstaff e INEOS Automotive, entrambi parte del portfolio INEOS, si basa sulla stessa filosofia condivisa volta a realizzare prodotti autentici, di elevata qualità e progettati per durare. Il Grenadier 1924 sarà presentato per la prima volta al pubblico in occasione di un evento per il centenario del brand Blestaff che si terrà tra il 24 e il 28 maggio a Stoke-on-Trent, la città natale di Belstaff.