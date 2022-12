Inglesina Baby crea la Baby Wellness Foundation

Nata su impulso de L’Inglesina Baby Spa, la Baby Wellness Foundation raccoglie una serie di professionisti legati al mondo della prima infanzia come: ostetriche, medici, esperti del settore, tutti appassionati al mondo dei bambini. Attraverso lo studio e la ricerca tecnico-scientifica, la Baby Wellness Foundation approfondisce le conoscenze sui bisogni dei bambini con particolare attenzione ai primi mesi di vita per diffonderle ad un pubblico più vasto possibile: comunità professionale, operatori del settore della prima infanzia e nuovi genitori.

Per Inglesina da sempre uno dei principali obiettivi è mettere il benessere del bambino al primo posto in tutto quello che fa infatti, attraverso questa fondazione, vuole promuovere una “cultura del benessere” dei più piccoli, che si traduce in uno stato di armonia fisica e psicologica, che è alla base di uno sviluppo di una crescita felice.

Generalmente, la comunità scientifica, si occupa di bambini in presenza di malattie. Quando nel bambino non ci sono disturbi evidenti pensiamo che tutto vada bene ma, un conto è non essere ammalati, un conto è star proprio bene. Inglesina riporta il benessere del bambino al primo posto cercando di informare quanto i comportamenti, soprattutto di mamme e papà, siano determinanti per assicurare al bambino una vita sana. Questo avviene anche attraverso la scelta ed il corretto utilizzo dei prodotti per la prima infanzia . A tal proposito la proposta di prodotti dell’azienda, nata dallo studio e dalla collaborazione con importanti realtà nel campo della neonatologia, ha già prodotto risultati in termini di consapevolezza dei futuri genitori.

La Baby Wellness Foundation è già attiva da qualche mese nella formazione della “Comunità della Ostetriche” ed a breve partirà un programma di formazione riservato al trade che si affiancherà alle normali attività di informazione e training di Inglesina, ed è bello scoprire che non si parlerà di prodotti ma di bisogni.