Inglesina Baby: la nuova collezione 2021

Inglesina Baby veste a nuovo la famiglia dei suoi modulari System Quattro, culla, passeggino, seggiolino auto e Standup.

Nuovi colori e rifiniture per la collezione 2021, ufficialmente sul mercato di APTICA XT, APTICA e TRILOGY, i tre sistemi modulari del Brand nati ognuno per rispondere alle molteplici ma differenti esigenze delle famiglie.

APTICA XT – Adaptive Cruise

Lancio di punta del 2020, Aptica XT è il sistema modulare “All Terrain” di Inglesina, il primo con Adaptive Cruise

System per passeggiate off-limits e in totale comfort. Ruote grandi che permettono di affrontare tutti i terreni e superare ogni ostacolo con facilità; pneumatici in gomma a doppio strato interno differenziato che riducono le vibrazioni e le sollecitazioni trasmesse al bambino e all’impugnatura dalle asperità del terreno; sistema brevettato di regolazione delle sospensioni indipendenti su ogni ruota, che garantisce comfort ottimale al bambino in ogni fase della sua crescita. Queste in breve le performance che rendono Aptica XT unico nel panorama dei sistemi modulari e che, nella collezione 2021 vanta uno Standup rinnovato nel design e nuovi colori sia per gli interni culla in trame e tinte naturali che per il tessuto tecnico esterno, in grado di affrontare sia le avventure quotidiane che le più estreme off roads. Al Sequoia Green, Polar Blue e Horyzon Grey si aggiunge il Charcoal Grey, tutte nuances che rimandano ad un mondo da esplorare e nuovi orizzonti da scoprire.

Nuovo design anche per il cesto porta oggetti alla base del telaio con logo Inglesina reflex grigio. Aptica XT 2021 è sicuramente un System pensato per una famiglia dinamica e moderna che ama muoversi e viaggiare ed è attenta al massimo comfort e benessere per il loro bambino.

Coordinate al sistema, Inglesina pensa a due tipologie di borse: l’Adventure Bag, pratico e capiente zaino utilizzabile anche a tracolla, con tasche “multiscompartimento” dotate di zip waterproof e fasciatoio da viaggio. Due capienti tasche termiche consentono di avere sempre a disposizione sia bevande fresche che calde. E la Day Bag novità 2021. Entrambe le versioni sono disponibili nelle quattro varianti colori del System Quattro Aptica XT.

APTICA – The Urban Crossover cura nei dettagli, design dallo stile inconfondibile e quell’attenzione al benessere del bambino che da sempre caratterizza i prodotti Inglesina, tutto questo è APTICA. Il modulare System Quattro di Inglesina divenuto uno dei prodotti iconici e più venduti del Brand, proprio perché in grado di soddisfare le necessità dei genitori di oggi, in continuo movimento, “Glam”, e sempre più esigenti quando si parla della salute dei propri bimbi.

Le ruote grandi e ammortizzate permettono di affrontare agilmente le superfici accidentate sempre nel massimo rispetto del comfort del bambino, e la sua larghezza di soli 50 cm lo rende al contempo agile e perfetto per gestire anche le limitazioni della città ed entrare negli ascensori più stretti.

Il telaio con chiusura a libro mantiene la facilità d’uso di tutti i telai Inglesina: si apre e si chiude con una sola mano, resta in piedi da solo quando chiuso ed il maniglione non tocca terra, così che le mani non vengano a contatto con lo sporco. Nuovo e accattivante design per lo Standup della culla, in nero o ardesia abbinati al grafite, che è la nuova proposta telaio 2021 e nuovo corrimano per il passeggino, più sottile e lineare.

Nuovo design anche per il cesto porta oggetti alla base del telaio con logo Inglesina reflex grigio. Il rivestimento esterno in tessuto imbottito, per un migliore isolamento termico, e gli inserti, dettagli e rifiniture in similpelle coordinata all’impugnatura del telaio, rendono APTICA non un semplice sistema modulare ma un Urban Crossover che è una vera e propria icona di stile senza tempo, grazie anche alla ampia gamma colori che vanno dalle sfumature del blu, con l’iconico Portland Blue a cui si aggiunge in collezione 2021 la nuova e più delicata nuance Alaska Blue, del grigio, nelle varianti Silk Grey e il nuovissimo Kensington Grey, per passare al Cashmere Beige e infine il Mystic Black.

Borse accessorio abbinate al sistema nelle medesime varianti colore. Dual Bag, pratica e modulabile, accessoriata con una comoda pochette “Clutch” staccabile, ideale per i brevi spostamenti e la Day Bag, più adatta all’uso quotidiano, dal design minimal e pulito, si trasforma in un gesto in un pratico zainetto con fasciatoio da viaggio e tasche interne per un veloce cambio del pannolino. Per entrambe, manici, dettagli e finiture in similpelle come i più irrinunciabili degli accessori fashion.

TRILOGY – Enjoy the City

Trilogy, famoso per essere il prodotto “Evergreen” di casa Inglesina, si presenta con una nuova anima. La collezione 2021 del sistema modulare compatto e leggero, realizzata per chi ama muoversi in città in modo agile e cerca un prodotto “snello” che al tempo stesso garantisca comfort e benessere totali per il proprio bambino – da qui il claim Enjoy the City.

Rinnovata nel design, ma soprattutto nei tessuti e nei colori, attuali e performanti ma allo stesso tempo morbidi e adatti ad ospitare il bambino sin dai primi giorni di vita. Per gli interni della culla (materassino e fodere), al total white si preferiscono trame e tinte naturali più calde e accoglienti; mentre per gli esterni, della palette esistente rimangono il Village Denim e il Sailor Blue e si aggiungono quattro nuove versioni colore: Cayman Silver, Antigua Blue, Bermuda Beige, Maui Grey.

Anche per la Day Bag abbinata al sistema medesime nuove proposte colore. Per quanto riguarda il telaio, la nuova collezione Trilogy 2021 prevede unicamente la versione “City”, che con soli 50 cm di larghezza permette di passare anche attraverso gli ascensori più stretti. Leggero e compatto, si apre, si chiude e si guida anche con una sola mano, ha un sistema facilitato di aggancio-sgancio degli elementi e grande manovrabilità.

Nuovo design anche per il cesto porta oggetti alla base del telaio con logo Inglesina reflex grigio.