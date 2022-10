Inglesina Baby lancia “Element”

La natura è spesso accostata ai bambini perché entrambi possiedono la stessa bellezza e voglia di libertà. Inglesina Baby, continua ad innovare ed innovarsi prestando sempre maggiore attenzione al tema del “Baby Wellness” che mette in evidenza, con la nuova collezione, l’importanza ed i benefici di una profonda connessione tra i bambini e l’ambiente naturale.

Ed è proprio mantenendo saldo il suo DNA che nasce ELEMENT: la collezione realizzata con tessuti naturali, pensata per favorire il massimo benessere del bambino nel rispetto dell’armonia ambientale.

Con ELEMENT il design e lo stile Inglesina si fondono perfettamente con competenza e creatività, dando vita ad una collezione realizzata utilizzando fibre naturali: la purezza del cotone per gli interni a diretto contatto con il bambino e il lino, fresco e leggero per gli esterni, conferendo così a tutti i prodotti il miglior comfort termico possibile.

Inglesina Baby ha deciso di lanciare il nuovo System Quattro della collezione ELEMENT. È realizzato utilizzando fibre naturali e accompagna la crescita del bambino dalla nascita fino ai 22 kg (circa 4 anni), dalla nanna alla passeggiata. L’attenzione al benessere del bambino e la sostenibilità dei materiali scelti sono presenti in tutte le componenti del sistema: la culla, il passeggino, il seggiolino auto (ovetto) Cab Gruppo 0+ oppure il Seggiolino auto Darwin Infant i-Size e lo Standup.

Si confermano ancora una volta tutti i benefit di casa Inglesina: Welcome Pad®, lo speciale supporto anatomico progettato in collaborazione con un team di pediatri neonatologi e pensato per accogliere al meglio il neonato, fin dai primi delicati mesi di vita. Realizzato in morbido jersey e rete 3D, fresca e traspirante per assicurare il massimo benessere termico del bambino.

La Grande Culla, dalle generose dimensioni interne: 79 x 37 cm che consente un tempo più esteso di utilizzo, donando così al bambino tutto lo spazio che merita. Il passeggino, che garantisce passeggiate confortevoli anche ai bambini più grandi, grazie alla seduta ampia e allo schienale strutturato si è pronti per una passeggiata alla scoperta del mondo.

ELEMENT è caratterizzato da due nuove nuances: Paper Blue e Pure Ecrù, tessuti chiari e luminosi che trasmettono naturalità, salubrità e benessere. Per completarne il look c’è Bag: la borsa accessorio realizzata in altrettante fibre naturali, fresca e leggera abbinata al sistema nelle medesime varianti colore, dalle dimensioni generose per assicurare ai genitori tutto il necessario a portata di mano.

Inoltre, per portare il benessere di ELEMENT anche dentro casa, c’è la sdraietta Lounge, realizzata in fibre naturali. Abbraccerà il bambino durante i suoi primi mesi di vita, donandogli una sensazione di benessere e protezione, per favorire relax e sonnellini grazie al dolce e delicato dondolio.