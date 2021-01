Inglesina, dalle origini a Gemino 1.2.3 Ifix: un Made in Italy di prestigio

Era il 1963, quando in provincia di Vicenza e più precisamente ad Altavilla Vicentina, nasceva “Inglesina” un’azienda oggi leader in Italia e all’estero nella produzione di passeggini che, da sempre, garantiscono stile nei viaggi dei più piccoli.

Verso la fine di quell’anno, il fondatore Liviano Tomasi fece fare il primo giro a “London” nel cortile della sua officina. La sua prima carrozzina è il frutto della passione di Tomasi per le macchine da corsa ed è passata alla storia per il suo telaio a balestra e le grandi ruote, proprio come quelle di una carrozza.

Nel 1969 arriva Apollo, il primo passeggino del Marchio, omaggio alle avventure spaziali. Negli anni Ottanta e Novanta il marchio introduce la linea auto, la linea casa e gli accessori (seggioloni, fasciatoi, sdraiette, seggiolini da tavolo e per le macchine).

Nel 1976 nascono le culle porta-enfant da agganciare al telaio e il riporto reversibile per la funzione passeggino. Sono gli anni in cui nasce anche la linea dedicata ai gemelli.

Gli anni 90 sono caratterizzati anche da un grande investimento nei tessuti stampati in linea con le tendenze nel settore moda. Inglesina è sempre più fianco delle mamme per il benessere del bambino: nasce la guida ai primi anni con soluzioni e consigli per offrire ai piccoli e ai loro genitori comfort e facilità d’uso per le avventure quotidiane.

La grande rivoluzione avviene nel 2012: nasce Trilogy, un passeggino, una carrozzina e un ovetto, tre in uno. Il trio ha avuto un grande successo per la sua versatilità, le sue dimensioni e per la possibilità di aprire e chiudere il passeggino con una sola mano.

Arriviamo ai giorni nostri, quando Inglesina lancia il primo telaio con regolazione delle sospensioni indipendente su ogni ruota per adattarsi alla tipologia di terreno e alla crescita del bambino.

2021: ecco Gemino 1.2.3 IFix

Si chiama Gemino 1.2.3 Ifix, seggiolino auto concepito per adattarsi alla crescita del tuo bambino grazie alla regolazione contemporanea del testalino, in altezza fino a 5 posizioni, e dello schienale, in larghezza. Soffice e avvolgente, rende confortevole la seduta per i più piccoli nei primi mesi di utilizzo e si adatta alla crescita del piccolo grazie alla regolazione contemporanea in altezza e larghezza dello schienale. E’ utilizzabile da 1 a 12 anni (dai 9 kg ai 36 kg circa).

Il seggiolino è completamente montato e pronto per posizionarlo in auto. Basta estrarre completamente i ganci isofix, sbloccando le levette; agganciarli negli appositi supporti che si trovano tra il sedile e il poggia schiena posteriori e regolarli con l’uso delle levette. Basta poi agganciare il Top tether nel baule e il gioco è fatto.

Il seggiolino è ergonomico, la regolazione delle cinture si effettua ogni volta che si posiziona il bimbo. In viaggio, per il piccolo è molto comodo: se seduto, con il seggiolino dritto, non ha difficoltà a guardarsi intorno; se si addormenta, il seggiolino è facilmente reclinabile e la testa non cade in avanti. L’imbottitura è adeguata, sia per gli spallacci, sia per il poggiatesta. Il tessuto è resistente e le rifiniture sono molto ben curate.

Sicuramente, in un settore così ricco di competitor come quello della prima infanzia e puericultura, Inglesina resta leader di mercato grazie ai suoi prodotti di elevata qualità, durevole affidabilità e dal design orgogliosamente italiano.