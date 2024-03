Inglesina presenta la collezione 2024

Inglesina marchio riconosciuto come un’icona di stile e qualità del Made in Italy, continua anche quest’anno a seguire il percorso dell’evoluzione e dell’innovazione. Presenta una nuova collezione pensata per soddisfare le esigenze dei futuri genitori e, soprattutto, per rispondere alle necessità dei più piccoli in termini di benessere e corretto sviluppo. Il percorso di crescita di ogni bambino è caratterizzato da piccole conquiste quotidiane, trasformando ogni momento in un’esperienza unica e speciale. Le carrozzine di Inglesina non sono semplici mezzi di trasporto, ma autentici nidi che accolgono i neonati nei delicati primi mesi di vita.

Con una tradizione di 60 anni, Inglesina è sinonimo di eccellenza grazie alla sua capacità di unire bellezza, tecnologia e sicurezza. Per il 2024, la nuova collezione si focalizza sui sistemi modulari progettati per il benessere del bambino e per la praticità nella vita di tutti i giorni.

ELECTA

Electa è il System Quattro di Inglesina compatto e leggero, studiato per le esigenze della vita metropolitana. Nel 2024 si presenta con un restyling tessile e con un rinnovo nella gamma di colori. Per il benessere termico del neonato e la corretta ventilazione della culla, infatti, sono stati ampliati degli inserti, uno in rete più ampio e uno forato sulla scocca.

Sono presenti, inoltre, nuovi dettagli studiati per il comfort e il benessere del neonato, come l’imbottitura dello schienale e la nuova forma del cestino portaoggetti all’insegna dell’equilibrio esteticoPer i genitori sempre in movimento Electa è il sistema ideale: grazie ad una ciclista d’avanguardia si sposta agevolmente e in modo maneggevole. Che si tratti di scendere e salire le scale o entrare e uscire dai mezzi pubblici, l’esclusivo sistema brevettato dall’azienda permette di aprire e chiudere il telaio con una sola mano, anche con la seduta montata e in entrambe le direzioni, il tutto tenendo in braccio il bambino.

Le dimensioni del leggerissimo telaio da chiuso sono pari a quelle di un trolley da viaggio ed entrano perfettamente anche nel bagagliaio di una city car e in ascensore.Un prodotto rivoluzionario, agile e pratico a prova di metropoli, concepito per seguire la crescita del bambino dalla nascita fino ai 22 kg (4 anni circa), dalla nanna ai piccoli e lunghi viaggi grazie ai tanti elementi compresi nel sistema. Dotato di ogni comfort di serie, come capotta estendibile con trattamento anti UV UPF50+, coprigambe raffinato e pulito e parapioggia per affrontare in sicurezza anche i mesi più freddi, Electa è disponibile con nuovi cinghiaggi a colore, jersey ed etichetta in silicone ton sur ton che riprendono le cromie delle 6 varianti colore: Dumbo Caramel, Hudson Blue, Union Grey, Murray Green, Battery Beige e Upper Black.

APTICA XT

Aptica XT è dotato dell’esclusivo sistema brevettato Adaptive Cruise System che permette di regolare in modo indipendente le sospensioni di ogni ruota, garantendo il comfort ottimale del bambino durante tutte le fasi della crescita.

Nel 2024 Aptica XT si rinnova aggiungendo la seduta ALL SEASON dotata di Comfort Cover, una comoda copertura imbottita che riveste completamente lo schienale per proteggere al meglio il bambino dal freddo nella stagione invernale. Per la stagione estiva, grazie alla cover rimovibile, la sua seduta in doppio strato di rete traspirante favorisce la massima termoregolazione del bambino, senza dimenticare di sostenerlo nella corretta posizione.Inoltre, le avventure si tingono di due nuovi colori: Igloo Grey e Tundra Beige che si aggiungono ai colori già in catalogo Taiga Green e Magnet Grey.

Ideale per passeggiate off-limits, Aptica è il sistema modulare pensato per chi ama vivere la natura. La conformazione degli pneumatici in gomma a doppio strato interno differenziato permette di ridurre le vibrazioni e le sollecitazioni trasmesse dal terreno. Le grandi ruote assicurano alte prestazioni e permettono di affrontare tutti i tipi di terreni e superare ogni ostacolo con facilità.

APTICA – THE GLAM CROSSOVER

Il System Quattro “Glam Crossover” di Inglesina conferma le novità e i miglioramenti introdotti l’anno passato, rivelandosi confortevole per il bambino, facile da usare per i genitori e con un tocco glam dato dalla cura nei minimi dettagli.

Aptica è dedicato ai genitori che cercano il benessere per il loro bambino con raffinatezza. Grazie ai dettagli cromati, alle finiture brillanti e ai materiali preziosi che danno un tocco di stile Aptica è un perfetto equilibrio tra eleganza e glamour.Dotato di una seduta ALL SEASON introdotta nel 2023 presenta una seduta molto ampia (55 x 37 cm) e imbottita lateralmente con uno schienale reclinabile in 4 posizioni differenti. Inoltre, grazie alle ruote in poliuretano, Aptica affronta agevolmente tutti i terreni, garantendo una guida scorrevole ed il massimo comfort per il bambino.Il tessuto Jaquard è morbido e resistente e offre un effetto profondo e materico che si arricchisce di eleganti inserti coordinati in similpelle.

Aptica è disponibile in 5 varianti di colore: Velvet Grey, Pashmina Beige, Emerald Green, Resort Blue e Satin Grey.

I System Quattro includono anche il seggiolino auto Darwin Infant Recline, che con l’innovativo sistema di reclinazione ergonomica consente al bambino di allineare schiena e gambe in una posizione quasi completamente distesa, per viaggiare in modo confortevole e con sicurezza, grazie alla tecnologia I.S.A. (Integrated Shock Absorber) che assorbe e riduce l’energia trasmessa al bambino in caso di collisione, garantendo così condizioni di sicurezza massime anche quando è disteso. In caso di impatti laterali, invece, la tecnologia Side Head Protection assicura un alto livello di protezione grazie agli inserti in poliuretano espanso.

La struttura è dotata di 149 fori, uniformemente distribuiti, per favorire il passaggio d’aria e garantire la corretta traspirazione. Per il massimo benessere del bambino riduttore e testalino sono stati realizzati in fibra di bambù, caratterizzato da tessuti leggeri, morbidi e traspiranti capaci di mantenere la corretta temperatura corporea oltre ad essere un materiale antimicrobico e antibatterico. Gli ovetti Darwin Infant e Darwin Infant Recline (modelli che completano i System Quattro), senza dimenticare Darwin Next Stage, il seggiolino omologata fino ai 105 cm (circa 4 anni di età), sono abbinabili ad una base opzionale rotante a 360° che facilita il posizionamento e la rimozione del bambino dalla seduta .

Tutti i System Inglesina sono dotati di Grande Culla, la più generosa della categoria, per offrire al neonato uno spazio rasserenante in cui sentirsi libero di stirarsi, esplorare e riposare con il massimo comfort e l’innovativo supporto ergonomico traspirante Welcome Pad®, progettato in collaborazione con un team di Pediatri Neonatologi che aiuta il bambino a mantenere la posizione di riposo più corretta ai fini del suo sviluppo psico-fisico.

Lo stesso concetto viene riprodotto da Inglesina anche all’esterno della culla con Welcome Pod™, il baby nest che permette al neonato di riposare mantenendo la posizione supina e cominciare a scoprire il mondo in uno spazio raccolto e protetto. Fin dalla nascita, infatti, il neonato è costretto ad affrontare un inevitabile momento di transizione: dal grembo materno a uno spazio sconfinato e dispersivo. Offrirgli un ambiente raccolto con dei confini lo farà sentire più comodo e sereno sia fisicamente sia emotivamente. Novità della collezione 2024 il nuovo colore Harmony Grey, che si aggiunge alle tre varianti Quiet Beige, Delicate Pink e Peaceful Blue.